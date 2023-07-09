بعد ساعات من البحث..انتشال جثة طالب غرق فى ترعة الفؤادية بقنا

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بـ قنا ، بالتعاون مع الأهالى، من انتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقاً فى ترعة الفؤادية بمركز أبوتشت.

كان اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع طالب غرقًا داخل ترعة الفؤادية بمركز أبوتشت.

وتبين مصرع أحمد الشافعى محمد، 13 عامًا، مقيم كوم هتيم بقرية الأميرية التابعة لمركز أبوتشت، غرقًا أثناء الاستحمام داخل ترعة الفؤادية في مركز أبوتشت، هربًا من حرارة الجو.

دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا، بفريق إنقاذ نهري إلى مكان البلاغ، وتمكن من انتشال الجثة وايداعها مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.