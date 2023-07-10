حرمان لمدة عامين.. التعليم تكشف عقوبة الغش وحيازة المحمول في امتحانات الثانوية العامة

علق شادي، زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على حالات الغش الإلكتروني داخل لجان الثانوية العامة.

وأضاف شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "يتم رصد كل الحالات التي تقوم بالغش الإلكتروني داخل لجان الثانوية العامة".

وتابع: "التصوير يكون عن طريق أي طالب في اللجان، وهناك إجراءات شديدة تقوم بها الوزارة للتصدي لحالات الغش، ورصد أي طالب يقوم بالغش في نفس اللحظة من خلال الورقة التي تم تصويرها ونعلن بعد كل امتحان عن الحالات التي تم ضبطها".

وقال: "الوزارة ملتزمة بإجراءاتها للتصدي لحالات الغش، ووزير التربية والتعليم قام بالعديد من الجولات في مختلف المحافظات لمتابعة سير الامتحانات زعندما يتم ضبط الطالب هناك حالتين لو الهاتف مغلق يتم حرمانه من المادة وإذا كان الهاتف يعمل ويقوم بالغش في هذه الحالة تصل العقوبة بالحرمان من الامتحانات لمدة عامين".