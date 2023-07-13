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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان الأهلية تعلن تفاصيل جديدة بشأن قبول العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا

جامعة حلوان الأهلية
جامعة حلوان الأهلية

أعلنت الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب مكتب القبول والتسجيل والقيد العام الجامعي 2024/2023 للطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية، عن استمرار جامعة حلوان الأهلية قبول تحويل الطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية للإلتحاق بالكليات المناظرة بالجامعة وذلك لحملة الشهادات الثانوية ( العامة / المعادلة / الأزهرية ) وذلك من خلال التقدم بشكل مباشر لمكتب القبول والتحويل بالجامعة ، أو من خلال الرابط الإلكتروني لمكتب القبول والتحويل على شبكة الإنترنت على الرابط

 

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وذلك علما بأن الكليات والتخصصات المناحة بجامعة حلوان الأهلية في الوقت الحالي كالتالي :

1- كلية الهندسة : ( برنامج هندسة العمارة والتصميم البيئي - برنامج هندسة النظم الذكية والذكاء الاصطناعي ) : يتم التحاق الطالب على الفرقة الإعدادي أو الأولى فقط وفقاً لمستواه الدراسي والأوراق الثبوتية المقدمة منه .

2 - كلية الفنون والفنون التطبيقية : ( برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية - برنامج التصميم الداخلي البيني والديكور )

حيث يتم التحاق الطالب على الفرقة الإعدادي أو الأولى فقط وفقاً لمستواه الدراسي والأوراق الثبوتية المقدمة منه

3- كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي التابع لقسم نظم المعلومات الإدارية): يتم التحاق الطالب على الفرقة الأولى أو الثانية فقط وفقاً لمستواه الدراسي والأوراق الثبوتية المقدمة منه .

ويجب على جميع الطلاب المتقدمين للتحويل المناظر من تلك الجامعات الأجنبية ضرورة إحضار صورة من جميع الأوراق الثبوتية المتاحة معهم عند التقدم للتحويل لتحديد السنة الدراسية (المستوى الدراسي ) الذي سيلتحقون عليه.

وذلك علما بأن الجامعة بصدد تشغيل تخصصات وكليات جديدة وسيتم الإعلان عن ذلك قريباً على صفحة جامعة حلوان الأهلية على الفيس بوك على الرابط الحالي.

 

جامعة حلوان الاهلية الطلاب المصريين العائدين

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