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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معهد إعداد القادة يستكمل البرنامج التدريبي لأعضاء البعثات والمهمات العلمية

معهد اعداد القادة
معهد اعداد القادة

استكمل معهد إعداد القادة، فعاليات البرنامج التدريبى لأعضاء البعثات والمهمات العلمية والذي يعقد بالتعاون مع الإدارة العامة للبعثات. 

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور محمد سمير حمزة، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمحاضرة عن الحقوق العلمية الخاصة بإدارة البعثات، ومحاضرة عن وسطية الخطاب الديني ومحاربة الأفكار المتطرفة، وأخرى عن مهارات القيادة.

وأكد الدكتور كريم همام، مدير المعهد، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تزويد المبعوثين بالمعلومات والمهارات الضرورية لضمان أداء متميز أثناء مهامهم، ويساعدهم على التعرف على مختلف القضايا العالمية وفهم ثقافات الدول، وتم تنويع المحاضرات لتوفير رؤية شاملة للمبعوثين، وتأهيلهم للتعامل بكفاءة مع مختلف الأمور .

وخلال محاضرة الحقوق العلمية الخاصة بإدارة البعثات وحاضر فيها الاستاذه امل احمد السباعي مدير عام الاشراف العلمي بادارة البعثات، تم التعريف بطريقة اختيار المبعوثين وكذلك توضيح المستندات المطلوبة ﻻنهاء إجراءات السفر، والتعرف على موعد عمل الكشف الطبى وفترة الصلاحية، واجراءات  الحجز اﻻكاديمى للدارس واﻻجراء المتبع ﻻرساله للجهه الموفدة، وكيفية حصول الدارس على خطاب الدعم المالى لحصوله على التأشيرة، والتعرف على  اخر موعد لتنفيذ المهمة العلمية لكل دارس.

كما انطلقت محاضرة مهمة تتناول وسطية الخطاب الديني ومحاربة الأفكار المتطرفة، وحاضر فيها فضيلة الشيخ الدكتور أسامة قابيل من علماء الأزهر الشريف، وتأتي هذه المحاضرة ضمن الجهود المستمرة لتوعية وتثقيف المتدربين حول أهمية الحوار والاعتدال في الخطاب الديني، وذلك بهدف تعزيز الفهم الصحيح للدين والحد من انتشار الأفكار المتطرفة، والتأكيد على أهمية المفاهيم المعتدلة والتسامح والتعايش، حيث تأتي هذه المحاضرة في إطار تعزيز الوعي  وتحقيق المساهمة الإيجابية للمهمات العلمية .

وانطلقت محاضرة مهارات القيادة وحاضر فيها الدكتور على طه مدير المكتب الفنى بأكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، وتم تعريف القيادة وشرح مهارات وخصائص وصفات القادة الملتزمين بالمبادئ، كما تم توضيح مصادر القوة لتحقيق الأهداف،  ومهارات القيادة الإدارية .
وهدفت المحاضرة إلى تطوير قدرات القيادة والإدارة لدى الأعضاء المبعوثين، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لتحقيق النجاح في مهامهم العلمية والبحثية، كما تناولت المحاضرة مواضيع متنوعة منها التخطيط الاستراتيجي، واتخاذ القرارات، وتنمية الفريق، والقيادة الاستثنائية.
 

Jobs Education أعضاء البعثات والمهمات العلمية التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور كريم همام معهد اعداد القادة

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