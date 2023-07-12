تنسيق الجامعات 2023 .. التعليم العالى تبدأ تسجيل الطلاب باختبارات القدرات 15 يوليو .. وهذه شروط التربية الرياضية

تنسيق القبول بالجامعات 2023 :

التعليم العالى : بدء التسجيل باختبارات القدرات 15 يوليو

تربية رياضية الهرم تكشف الهدف ن اختبارات القدرات و تفاصيل الاختبارات

المايوه و الشورت ابرز ملابس اختبارت قدرات كليات التربية الرياضية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن أعمال الجدول الزمني لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 2023، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة، من خلال القيام بتنظيم اختبارات القدرات 2023 لجميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها.

أوضحت الوزارة في إطار منظومة الحكومة الإلكترونية، وما نشهده من تحول رقمي في جميع المجالات والخدمات التي تقوم الدولة بتقديمها في جميع أجهزتها، حيث قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام الطلاب من أجل تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات 2023 إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

و كشفت وزارة التعليم العالي، بإتاحة الفرصة أمام الطلاب من أجل تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات 2023 إلكترونيًّا وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وهو في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

و نكشف لطلاب الثانوية العامة بتنسيق القبول بالجامعات 2023 الراغبين بالالتحاق بكليات التربية الرياضية الاختبارات و التفاصيل الخاصة بالدراسية بها و كيفية التقدم .

حيث تعد كلية التربية الرياضية هى الغاية والهدف لفئه كبيرة من الطلاب ممن يحبون ويعشقون ممارسة الألعاب الرياضية المختلفة، ولذلك يتسأل الكثيرون عديد الأسئلة حول مواعيد اختبارات القدرات، وما هى شروط القبول بكليات التربية الرياضية ، وأماكن اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية ، وتنسيق الكلية.

و تكون اختبارات القدارات كلية التربية الرياضية عبارة عن :

اختبارات رياضية لقياس القدرات الرياضية الطالب المتقدم الكلية عن طريق لجنة يتم تشكليها من دكاترة الكلية ويشترط أن يجتاز الطالب اختبار بدني ومهاره ويحصل على 70 درجة على الاقل فى هذا الاختبار .

اختبارات طبية هو عبارة عن كشف طبى لقياس مدى اللياقة الطبية الطلاب المتقدم والتأكد من عدم وجود إصابة او اعاقة تعوقه عن الالتحاق بالكلية .

اختبار ذكاء ومعلومات عامة وهو عبارة عن مجموعة من الاسئلة للتخصص المتقدم اليه الطالب فى الكلية ويشترط ان يحصل الطالب على 30 درجة على الاقل فى هذا الاختبار .



و كشفت ادارة كلية التربية الرياضية بنين جامعة حلوان بالهرم ان اختبارات القدرات لراغي الالتحاق بالكلية من طلاب الثانوية العامة بتنسيق القبول بالجامعات 2023 الي قياس قدرة الطالب الرياضية وتحقيق المعايير المطلوبة في الاختبارات البدنية والمهارة، من خلال مجموعة من الاختبارات التي تحددها وزارة التعليم العالى و البحث العلمي وم المجلس الاعلى للجامعات .

و نكشف لطلاب الثانوية العامة الراغبي بالتقدم لاختبارت القدرات بكلية التربية الرياضية بنين و بنات بتنسيق 2023 الاختبارت القرر ان يخوضوها للالتحاق بالكلية :

الكشف الطبي المبدئي على القلب والصدر.

قياس الطول والوزن القوام + الشخصي (لائق/غير لائق).

الاختبار المهاري يستخدم اختبار واحد فقط دون استخدام أي أجهزة أو أدوات، كمؤشر لقياس اللياقة البدنية العامة.

وتشترط كليات التربية الرياضية بتنسيق القبول بالجامعات 2023 على الطالب أن يكون حاضر لاختبارات القدرات بملابس رياضية معينة تختلف بين البنين و البنات .

و تكون ملابس اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية للبنين بتنسيق الجامعات 2023 عبارة عن :

فانلة بدون أكمام

بنطلون قصير

شورت

حذاء خفيف

شراب قصير أبيض

مايوه

و تكون ملابس اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية للبنات بتنسيق الجامعات 2023 عبارة عن :

مايوه

بنطلون تدريب

تي شيرت

حذاء خفيف

شراب قصير أبيض

و وفقا لخطة التصحيح الإلكتروني، الخاص بامتحانات الثانوية العامة 2023 من المقرر الانتهاء من عمليات التصحيح ومطابقة النتيجة مع بيانات الطلاب بعد مرور 10 أيام من انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وتكون النتيجة جاهزة للاعتماد بالأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آليات التصحيح الإلكتروني لأوراق امتحانات (البابل شيت) لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي تتم وفق جدول زمني واضح ومحدد .

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يتم تحديد توقعات تنسيق الكليات 2023 – 2024 بعد اعتماد نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة، بالإضافة إلى عدد المقاعد المطلوبة في كل كلية، والتي يتم تحديدها من قبل المجلس الأعلى للجامعات، ويتم تحديد هذه العوامل، بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، المتوقع أن يتم إعلانها نهاية الشهر الجاري.