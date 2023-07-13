جامعة حلوان الأهلية توضح تفاصيل قبول طلاب الشهادات المعادلة

أعلنت الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب مكتب القبول والتسجيل والقيد بالعام الجامعي 2024/2023، للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية ( عامي 2023 2022، عن استمرار جامعة حلوان الأهلية في قبول الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية خريجي عامي 2023 & 2022 وذلك على الرابط
واوضجت أنه على جميع الطلاب الذين سبق لهم التقدم على الموقع سرعة استيفاء البيانات والأوراق المطلوبة منهم والمدونة بخانة ملاحظات الجامعة للطالب يطلب الالتحاق الإلكتروني ، وذلك علما بأن الأوراق والمستندات المطلوبة كالتالي :
1 - صورة شهادة الثانوية المعادلة ( العربية / الأجنبية ( لخريجي عامي 2023 2022 فقط .
2- الإختبارات الإضافية التي أداها الطالب والتي تدخل في حساب المجموع الاعتباري ) لطلاب الثانوية السعودية - الدبلومة الأمريكية ).
3- إثبات الإقامة بالدولة المانحة للشهادة خارج مصر ) شهادة تحركات جواز سفر / إقامة ) .
4- التسلسل الدراسي للطالب خلال مراحل التعليم المختلفة لطلاب الشهادات المعادلة الأجنبية فقط ).
5 - صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.
بينما يأتي الحد الأدنى للقبول بالكليات للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية المعادلة العربية والأجنبية لتنسيق العامين الجامعيين 2024/2023 & 2023/2022 :
الهندسة:
%70 (مجموع اعتباري ) للعام الدراسي 2024/2023
%70 (مجموع اعتباري ) للعام الدراسي 2023/2022
الفنون والفنون التطبيقية:
%58 (مجموع اعتباري ) للعام الدراسي 2024/2023
%60 (مجموع اعتباري ) للعام الدراسي 2023/2022
العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال:
%58 (مجموع اعتباري ) للعام الدراسي 2024/2023
%60 (مجموع اعتباري ) للعام الدراسي 2023/2022
وشارت إلى أنه يتم قبول الطلاب على الكليات والبرامج الدراسية العاملة في الوقت الحالي، وسيتم الإعلان عن تشغيل تخصصات وكليات جديدة قريبا.