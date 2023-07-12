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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: انطلاق تنسيق الجامعات 2023 عبر الموقع الإلكتروني في هذا الموعد

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يترقب طلاب الثانوية العامة تنسيق الجامعات 2023، انطلاق اعمال تنسيق الجامعات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق ، ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد مكتب تنسيق الجامعات لاستقبال تقديمات طلاب الثانوية العامة.

 

بينما يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 ، في حين تستغرق النتيجة ما يقرب لأسبوعين بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة والتي سوف تنتهي يوم 13 يوليو الجاري.

 

 

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قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمُشرف على أعمال مكتب التنسيق، إن مكتب التنسيق قد انتهى من كافة الأستعدادت لأنطلاق مارثون تنسيق الجامعات 2023 وذلك في المكتب الرئيسي والفروع بكافة المحافظات، حيث ينطلق العمل به السبت المقبل، مع أنطلاق اختبارات القدرات لطلاب تنسيق الجامعات 2023 ، مشيرا إلى أن هذه المرحلة من اختبارات القدرات  تكون مخصصة لطلاب الثانوية العامة المصرية 2023.

 

وأشار عطا إلى أنه سيتم الإعلان عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات لباقي الطلاب بعد ظهور نتائج الشهادات المعادلة (العربية- الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام (5 - 3) سنوات في ضوء شروط وقواعد القبول.

 

 

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تنسيق الجامعات 2023

 

وأكد المشرف على تنسيق الجامعات 2023 لـ"صدى البلد"، أن وزير التعليم العالي قد وجه بتسهيل كافة الإجراءات لطلاب تنسيق الجامعات 2023، مشيرا إلى أن موقع التنسيق سيستقبل طلاب الثانوية العامة للتسجيل في اختبارات القدرات بدءا من السبت المقبل، بينما تنطلق الامتحانات بعدها مباشرة.

وأردف رئيس قطاع التعليم إلى أن الاختبارت تجرى لطلاب تنسيق الجامعات 2023 لأن  بعض الكليات التى تحتاج لمهارات معينة، مشيرا إلى أن الاختبارات يتم التسجيل لها على موقع التنسيق ،  فيقوم الطالب بالدخول والتسجيل برقم الجلوس والرقم القومى ، ويقوم بإختيار الكلية او التخصص الذى يرغب اختبار القدرات فيه، مؤكدا على أن كليات الإعلام والتمريض يتم البول بها بالمجموع فقط.

 

تنسيق الجامعات 2023

موعد تنسيق الثانوية العامة 2023

وعن موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات، يقوم مكتب ستنيق الجامعات 2023 بإعلان تنسيق 2023 بجيمع مراحله الثلاث لطلاب لثانوية العامة، وذلك عقب نتيجة الثانوية العامة 2023، والتي من المقرر إعلانها في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

 

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