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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الثانوية العامة.. سجل في اختبارات القدرات 2023 عبر هذا الرابط

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات 2023

كشفت وزارة التعليم العالي، أنه في إطار منظومة الحكومة الإلكترونية، وما تشهده مصر من تحول رقمي في جميع المجالات والخدمات التي تقوم الدولة بتقديمها في كل أجهزتها، فإنها تتيح الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

 

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اختبارات القدرات 2023

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وسيتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg

وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وهي:

1. كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة) .
 

2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان - دمياط – بنها – بني سويف).
 

3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.
 

4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.
 

5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.
 

6. كليات التربية الرياضية
 

7. كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية و التربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة .
 

8. شعبتا التربية الفنية بكليتي(التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، و كلية التربية بالسويس جامعة السويس).
 

9. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة جميع الخدمات الإلكترونية والوسائل التوضيحية التي من شأنها مساعدة الطلاب راغبي الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات 2023 المؤهلة لها.

اختبارات القدرات 2023

في هذا الإطار، تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإجراء اختبارات القدرات لجميع طلاب الثانوية العامة الذين يرغبون في الالتحاق ببعض الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات 2023.

وقال الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الفيديو التوضيحي الذي قام المركز الإعلامي للوزارة بإعداده يتضمن أسماء الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وذلك بالإضافة إلى خطوات التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني وكيفية التسجيل لـ “اختبارات القدرات 2023”، مشيرًا إلى أنه يمكن مشاهدة الفيديو التالي:

 

 

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه ستتم إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات 2023 إلكترونيًّا عبر موقع التنسيق الإلكتروني وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 15/7/2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/7/2023.

تقنية الفيديو موقع التنسيق الإلكتروني اختبارات القدرات وزارة التعليم العالى التعليم العالي اختبارات القدرات 2023

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