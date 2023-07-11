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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: هذه الجهات فقط ستعلن نتائج اختبارات القدرات

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات 2023

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الكليات متلتزمة بإرسال وإدخال نتائج اختبارات القدرات 2023 ، مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني، مشيرا إلى أن هذا الأمر لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات، بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب.

اختبارات القدرات 2023 .. وأضاف أنه يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب، الذين اجتازوا هذه الاختبارات؛ ليتم الترشيح بناءً عليها، وتكون الكليات مسئولة عن هذه النتائج خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، ولن يعتد بأية نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني.

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توجيه عاجل من التعليم العالي للكليات بشأن اختبارات القدرات 2023

اختبارات القدرات 2023

 وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وهي:-
1. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة) .
2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان - دمياط – بنها – بني سويف).
3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.
5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.
6. كليات التربية الرياضية
7. كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية و التربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة .

8. شعبتا التربية الفنية بكليتي(التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، و كلية التربية بالسويس جامعة السويس).
9. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

وسيتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع التالي.

وتتيح وزارة التعليم العالي الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وذلك بدءا من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023. 

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بعد الإعلان عن موعد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.. "التعليم العالي": تنبيه عاجل من "الأعلى للجامعات"

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لطلاب الثانوية للعامة.. تفاصيل مصروفات اختبارات القدرات 2023

txt

توجيه عاجل من التعليم العالي للكليات بشأن اختبارات القدرات 2023

وأوضحت الوزارة أن هذه المرحلة قاصرة على طلاب الثانوية العامة المصرية فقط، وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية- الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام (5،3) سنوات في ضوء شروط وقواعد القبول، وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.

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