لطلاب الثانوية العامة.. تعليمات مهمة لضمان اجتياز اختبارات القدرات 2023

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول خلال اختبارات القدرات 2023 أو أية أجهزة إلكترونية أخرى، والدخول بها إلى قاعة الاختبارات، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقًا، أو أية أجهزة إلكترونية أخرى.

وأضاف المصدر أنه يجب الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل، و غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار، وممنوع نهائيًا تصوير الاختبار، ويعتبر غير لائقٍ في اختبارات القدرات. من يقوم بتصوير أي اختبار أو نشر بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.

تنسيق الجامعات 2023

وقال المصدر إن الطالب يمكنه التقديم في تنسيق الجامعات 2023 بالدخول على موقع التنسيق عن طريق الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت، أو من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

تشهد أختبارت القدرات 2023 ، لطلاب الثانوية العامة العديد من الخدمات التي تسهل على الطلاب التقديم لخوض الاختبارات ، بينما تنطلق خدمة التقديم لاختبارات القدرات ، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023.

وقال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي بإسم وزارة التعليم العالي، إن المجلس قد وافق على القيام بإجراء اختبارات القدرات 2023 لكافة الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، وهي: " التربية الرياضية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية النوعية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة فقط، الفنون التطبيقية، التربية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، الفنون الجميلة "فنون وعمارة"، وذلك عقب الانتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، بذات قواعد وإجراءات اختبارات القبول المعمول بها في العام الماضي دون تغيير.

وأكد "عبد الغفار"، إلغاء اختبارات القدرات 2023 للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها (أجنبية-عربية) والشهادات الثانوية الفنية بالنسبة لكليات (الإعلام، التمريض، المعهد الفني للتمريض، المعاهد الفنية الصحية، الجامعات التكنولوجية، كليات التكنولوجيا والتعليم) وإلغاء الاختبارات (المعرفية) واستمرار العمل بنظام اختبارات القدرات (المهارية) بالنسبة لباقي الكليات التي تشترط النجاح في اختبارات قدرات الفنون أو اللياقة بعد انتهاء امتحانات الثانوية وقبل بدء أعمال مراحل التنسيق وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.