وضع اللمسات الأخيرة قبل فتح الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات 2023 .. «التعليم العالي»: اختبارات القدرات قاصرة على هؤلاء الطلاب حاليا.. و«المجلس الأعلى»: إعلان المرحلة الأولى في هذا الموعد

التعليم العالي:

انطلاق تنسيق الجامعات 2023 عبر الموقع الإلكتروني في هذا الموعد

انتهاء الاستعدادات لانطلاق ماراثون تنسيق الجامعات 2023

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 بالكليات تظهر عقب إعلان نتائج الثانوية العامة

يترقب طلاب الثانوية العامة تنسيق الجامعات 2023، انطلاق أعمال تنسيق الجامعات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد مكتب تنسيق الجامعات لاستقبال تقديمات طلاب الثانوية العامة.

بينما يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 ، في حين تستغرق النتيجة ما يقرب لأسبوعين بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة، والتي ستنتهي غدا الخميس 13 يوليو.

ومن جهته، قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمُشرف على أعمال مكتب التنسيق، إن مكتب التنسيق قد انتهى من كافة الاستعدادات لانطلاق مارثون تنسيق الجامعات 2023 وذلك في المكتب الرئيسي والفروع بكافة المحافظات، حيث ينطلق العمل به يوم السبت المقبل، مع انطلاق اختبارات القدرات لطلاب تنسيق الجامعات 2023 ، مشيرا إلى أن هذه المرحلة من اختبارات القدرات تكون مخصصة لطلاب الثانوية العامة المصرية 2023.

وأشار عطا إلى أنه سيتم الإعلان عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات لباقي الطلاب بعد ظهور نتائج الشهادات المعادلة (العربية- الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام (5 - 3) سنوات في ضوء شروط وقواعد القبول.

وأكد المشرف على تنسيق الجامعات 2023 لـ"صدى البلد"، أن وزير التعليم العالي قد وجه بتسهيل كافة الإجراءات لطلاب تنسيق الجامعات 2023، مشيرا إلى أن موقع التنسيق سيستقبل طلاب الثانوية العامة للتسجيل في اختبارات القدرات بدءا من السبت المقبل، بينما تنطلق الامتحانات بعدها مباشرة.

وأردف رئيس قطاع التعليم إلى أن الاختبارات تجرى لطلاب تنسيق الجامعات 2023 لأن بعض الكليات التي تحتاج لمهارات معينة، مشيرا إلى أن الاختبارات يتم التسجيل لها على موقع التنسيق، يقوم الطالب بالدخول والتسجيل برقم الجلوس والرقم القومي ، ويقوم باختيار الكلية او التخصص الذى يرغب اختبار القدرات فيه، مؤكدا على أن كليات الإعلام والتمريض يتم البول بها بالمجموع فقط.

ومن جهته، أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه لم تظهر أي مؤشرات حول ظهور الحدود الدنيا للكليات وخاصة كليات القمة والتي يترقب الإعلان عنها الجميع سنويا .

وأضاف المصدر ، لـ"صدى البلد" ، أن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 تلك الكليات تظهر عقب إعلان نتائج الطلاب وبدء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 الذي من خلاله يتم تحديد الحدود الدنيا للكليات.

موعد تنسيق الثانوية العامة 2023

وعن موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات، يعلن تنسيق 2023 بمراحله الثلاث لطلاب لثانوية العامة، عقب نتيجة الثانوية العامة 2023، المقرر إعلانها في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023



وفقًا لخطة التصحيح الإلكتروني، يتم الانتهاء من عمليات التصحيح ومطابقة النتيجة مع بيانات الطلاب بعد مرور 10 أيام من انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وتكون النتيجة جاهزة للاعتماد بالأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آليات التصحيح الإلكتروني لأوراق امتحانات (البابل شيت) لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي تتم وفق جدول زمني واضح ومحدد .

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يتم تحديد توقعات تنسيق الكليات 2023 – 2024 بعد اعتماد نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة، بالإضافة إلى عدد المقاعد المطلوبة في كل كلية، والتي يتم تحديدها من قبل المجلس الأعلى للجامعات، ويتم تحديد هذه العوامل، بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، المتوقع أن يتم إعلانها نهاية الشهر الجاري.

توقعات تنسيق الجامعات 2023



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وأضاف المصدر، أنه من المتوقع إطلاق تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2023 – 2024 ، عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ، حيث يتم إعلان الحدود الدنيا للمرحلة لجميع الشعب.