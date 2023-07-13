عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: توفير خدمات إلكترونية تسهل على الطلاب التسجيل باختبارات القدرات 2023

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي عن إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات 2023 إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023. 

 

ومن جانبه قال عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه سيتم إتاحة الفرصة لجميع الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات 2023 إلكترونيًّا عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك خلال الفترة من يوم السبت المقبل 15 يوليو حتى يوم الخميس  27 يوليو .


وأضاف لـ صدى البلد أن الوزارة تقدم تسهيلات للطلاب من للتسجيل عبر موقع التنسيق كما توضح شروط القبول بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات 2023 بالإضافة إلى خطوات وكيفية التسجيل.

واشار إلى أنه قد وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإتاحة جميع الخدمات الإلكترونية التي من شأنها التيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات 2023 المؤهلة لها.


وأوضح المتحدث الرسمي أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات 2023 ، هي: كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة) - كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف) - كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية جامعة المنيا - كليات التربية الرياضية - كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة - شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس) - كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

txt

أيمن عاشور لملحق التعليم بالإمارات: ندعو لإقامة معرض دولي بالتعاون بين البلدين

txt

احصل على فرصة للمنح السنوية المقدمة من البحث العلمي بالتعاون مع اليونسكو

txt

ضمن حياة كريمة.. 27 جامعة تشارك بمؤتمر المشروع القومي لتطوير الريف المصري

txt

وضع اللمسات الأخيرة قبل فتح الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات 2023 .. «التعليم العالي»: اختبارات القدرات قاصرة على هؤلاء الطلاب حاليا.. و«المجلس الأعلى»: إعلان المرحلة الأولى في هذا الموعد

txt

لطلاب الثانوية العامة.. سجل في اختبارات القدرات 2023 عبر هذا الرابط

txt

حصول علماء على جوائز الدولة.. حصاد مركز بحوث وتطوير الفلزات 2022/2023

txt

تنسيق الجامعات 2023.. فيديو توضيحي للتسجيل في اختبارات القدرات

txt

التعليم العالي: انطلاق تنسيق الجامعات 2023 عبر الموقع الإلكتروني في هذا الموعد

txt

توقعات تنسيق الجامعات 2023 – 2024 .. الحدود الدنيا لكليات الشعبة العلمية

txt

توجيهات عاجلة من وزير التعليم العالي بشأن اختبارات القدرات.. تفاصيل

اختبارات القدرات

 

وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وهي:-


1. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة) .
2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان - دمياط – بنها – بني سويف).
3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.
4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.
5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.
6. كليات التربية الرياضية
7. كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية و التربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة .
8. شعبتا التربية الفنية بكليتي(التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، و كلية التربية بالسويس جامعة السويس).

9. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

هذا، وسيتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg

وفيما يلي ننشر أماكن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2023 في جميع الكليات بكافة المحافظات. 

اختبارات القدرات 2023 اختبارات القدرات وزارة التعليم العالى التعليم العالي التنسيق الالكترونى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

نبأ حزين.. الموت يفجع نجم الأهلي قبل ساعات من مواجهة الزمالك

فيفا يدعم الأهلي والزمالك بـ 650 ألف دولار بسبب المشاركة في مونديال قطر

أكرم توفيق يفجر مفاجأة بشأن موعد الإعلان عن صفقات الأهلي بشكل رسمي

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

كولر في ورطة.. تأكد غياب مروان عطية عن مواجهة الأهلي والزمالك

موضوعات متعلقة

أيمن عاشور لملحق التعليم بالإمارات: ندعو لإقامة معرض دولي بالتعاون بين البلدين

احصل على فرصة للمنح السنوية المقدمة من البحث العلمي بالتعاون مع اليونسكو

ضمن حياة كريمة.. 27 جامعة تشارك بمؤتمر المشروع القومي لتطوير الريف المصري

وضع اللمسات الأخيرة قبل فتح الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات 2023 .. «التعليم العالي»: اختبارات القدرات قاصرة على هؤلاء الطلاب حاليا.. و«المجلس الأعلى»: إعلان المرحلة الأولى في هذا الموعد

لطلاب الثانوية العامة.. سجل في اختبارات القدرات 2023 عبر هذا الرابط

حصول علماء على جوائز الدولة.. حصاد مركز بحوث وتطوير الفلزات 2022/2023

تنسيق الجامعات 2023.. فيديو توضيحي للتسجيل في اختبارات القدرات

التعليم العالي: انطلاق تنسيق الجامعات 2023 عبر الموقع الإلكتروني في هذا الموعد

ترشيحاتنا

صربيا تعلن عودة سفيرها إلى إسرائيل لأول مرة منذ 3 سنوات

وزير التعليم: ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في الأيام الأولى من أغسطس

جنون العظمة.. رد قاس من روسيا على الناتو

رئيس إريتريا: قمة دول جوار السودان تعد مبادرة طيبة ولها رؤية واضحة

بالخضار.. أم أحمد تنتظر ابنتها أمام إحدى لجان الثانوية العامة بالإسماعيلية

السيسي: مصر ستسهل نفاذ المساعدات المقدمة من الدول المانحة للسودان عبر أراضيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالهما للمرة الثانية.. 10 صور صادمة جمعت نسرين طافش وزوجها

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

سر الاهتمام بالمظهر عبر العصور.. لن تتوقع ماذا اكتشف علماء الآثار

من هو مذيع "بي بي سي" المتورط بالفضيحة الجنسية.. اعرف التفاصيل كاملة

فيديو

تعنيف وقسوة .. فيديو مسرب في حضانة للصغار يهز لبنان

ماعندهاش قلب.. سبب غريب وراء إلقاء سيدة الدقهلية طفلتها من البلكونة/ فيديوجراف

مقطع فيديو لتصرف غير متوقع من كابتن طائرة لبنانية.. شاهد ماذا فعل

دخل ينام وبعد ساعة اكتشفوا اللي حصل.. حسام حسني يفجر مفاجأة بشأن وفاة علاء عبدالخالق |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ