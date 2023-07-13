قرار عاجل من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة 2023

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا بشأن تظلمات الثانوية العامة 2023
حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في إطار حرص الوزارة على حصول كل طالب على حقه كاملا ، تقرر أن يكون متاحا للطلاب خلال تظلمات الثانوية العامة 2023 الاطلاع على كراسة الاسئلة والبابل شيت.
رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023
لم تعلن وزارة التربية والتعليم حتى هذذه اللحظة عن تغيير رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 ، ، وبناءا عليه فمن المتوقع ان تكون رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 مثل العام الماضي بـ 300 جنيه لكل مادة يريد الطالب ان يتظلم بشأنها .
وبعد سداد رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 ، يلزم على الطالب/ة الدخول على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم ، وإختيار المادة/المواد التى يريد التظلم بها.
وعلى طلاب الثانوية العامة 2023 ، متابعة رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الإطلاع الخاص به .
جدير بالذكر أنه في حالة تعديل درجات الطالب يتم اخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيا ، وتعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم او نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لتنظيم اعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة
خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023
- ادفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 التي تقدر بـ 300 جنيه للمادة من خلال منافذ الدفع الإلكتروني المتمثلة في: البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان - مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال.
- ادخل على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 الذي ستعلنه وزارة التربية والتعليم بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023
- املأ البيانات المطلوبة وحدد المواد التي تريد التظلم منها، مع العلم أنه لا يوجد حد أقصى لعدد مواد التظلم.
- سيتم تحديد موعد ومكان الاطلاع على أوراقك في المواد المتظلم منها.
- اذهب لمقر التقدير المركزي بمفردك أو مع ولي الأمر بدون اصطحاب مدرس المادة.
- التزم بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع لأن من يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.
- قدم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي لك ولولي الأمر.
- سوف تتسلم كراسة الاسئلة والبابل شيت الخاص بك ونموذج الإجابة المقابل لكود النسخة الاختبارية للمادة.
- قم بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة بك واكتب ملاحظاتك ووقَّع عليها.