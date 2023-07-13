قرار عاجل من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة 2023

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا بشأن تظلمات الثانوية العامة 2023

حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في إطار حرص الوزارة على حصول كل طالب على حقه كاملا ، تقرر أن يكون متاحا للطلاب خلال تظلمات الثانوية العامة 2023 الاطلاع على كراسة الاسئلة والبابل شيت.

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023

لم تعلن وزارة التربية والتعليم حتى هذذه اللحظة عن تغيير رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 ، ، وبناءا عليه فمن المتوقع ان تكون رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 مثل العام الماضي بـ 300 جنيه لكل مادة يريد الطالب ان يتظلم بشأنها .

وبعد سداد رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 ، يلزم على الطالب/ة الدخول على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم ، وإختيار المادة/المواد التى يريد التظلم بها.

وعلى طلاب الثانوية العامة 2023 ، متابعة رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الإطلاع الخاص به .

جدير بالذكر أنه في حالة تعديل درجات الطالب يتم اخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيا ، وتعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم او نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لتنظيم اعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة

خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023