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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مفيهاش مشاكل| وزير التعليم يشيد بانضباط لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بالجيزة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2023

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتفقد لجنة امتحانات الثانوية العامة 2023 في مدرسة السعيدية الرياضية بنين التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، وذلك أثناء تأدية طلاب الثانوية العامة 2023  للامتحانات فى مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) للشعبة العلمية رياضة، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، حيث تضم هذه المدرسة (639) طالبًا، وعدد اللجان بها 32 لجنة.

واطمأن الوزير، خلال تفقده اللجان، على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، موجهًا مراقبي اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم لتأدية الطلاب الامتحان.

كما تأكد الوزير من قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، مؤكدًا على الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة.

ووجه الوزير السادة الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

كما اطمأن الوزير أيضا على توزيع كتيب المفاهيم على الطلاب، وتوزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان.

وفى ختام زيارته، أشاد الوزير بانتظام وانضباط سير الامتحانات وبهدوء اللجان، دون أى مشكلات تعوق سير العملية الامتحانية بالمحافظة.

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الأول بمحافظة الجيزة ٨٦٦٢٧ طالبًا وطالبة من بينهم  ٤٠٢٥٧ طالب بالشعبة الأدبية و٣٤٤٢٤ بالشعبة العلمية علوم، وعدد ١١٩٤٦ بالشعبة العلمية رياضيات من خلال 200 لجنة سير على مستوى المحافظة، و٤٠ لجنة احتياطي.

امتحانات الثانوية العامة 2023
امتحانات الثانوية العامة 2023
امتحانات الثانوية العامة 2023
امتحانات الثانوية العامة 2023
امتحانات الثانوية العامة 2023
امتحانات الثانوية العامة 2023
وزير التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة الأحياء الفلسفة

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