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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

البيئة الرقمية وتأثيراتها على إدارة الإعلام| دكتوراة مع مرتبة الشرف لـ عماد ربيع

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

حصل اليوم الباحث عماد ربيع على درجة الدكتوراه في الإعلام  ، مع مرتبة الشرف الأولى، بكلية الاعلام جامعة القاهرة  ،  لرسالة بعنوان “ البيئة الرقميَّة الحديثة وتأثيراتها على إدارة المُؤسسات الإعلاميَّة التلفزيونيَّة المصريَّة واقتصاديَّاتها: بالتَّطبِيق على القنوات التلفزيونيَّة الخاصَّة والحكُوميَّة”.

وتوصلت الدراسة إلى قبول عينة الدراسة من القائمين بالاتصال والقيادات الإعلامية بالقنوات التليفزيونيَّة المصريَّة الحكوميَّة والخاصة لتوظيف كافة أشكال البث الرقمي للإنتاج الإعلامي وبشكل رئيسي بمواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقميَّة، وعن تقييم عينة الدراسة للنظم الإداريَّة المتبعة داخل القنوات التليفزيونيَّة الحكوميَّة والخاصة فيما يتعلق برفع مهارات العاملين لديها جاء بشكل متوازن يميل ما بين الإيجاب والسلب، وفي هذا الإطار أوصى الباحث بضرورة إعادة النظر في النظم الإدارية التي تتبعها المؤسسات الإعلامية. 


 

الباحث عماد ربيع
الباحث عماد ربيع
الباحث عماد ربيع
الباحث عماد ربيع
الباحث عماد ربيع
الباحث عماد ربيع
الاعلام جامعة القاهرة الباحث عماد ربيع كلية الإعلام Jobs Education

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