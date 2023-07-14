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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاح مسرح محمود عودة بجامعة عين شمس بحفل فني مميز

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مسرح جامعة عين شمس "مسرح د. محمود عودة" بعد تجديده بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعد إعادة تجديده ورفع كفاءته و تزويده بأحدث أنظمة إنذار الحريق وكامرات المراقبة وأحدث تقنيات الصوت والإضاءة بالإضافة إلى تزويد المسرح بشاشة عرض ضخمة 
ليكون المسرح الخامس بجامعة عين شمس بعد مسرح طلعت حرب بكلية التربية النوعية و مسرح كلية التربية و مسرح كلية البنات و مدرج المحلاوى بكلية الطب والتى تم تطويرها وتزويدها بأحدث أنظمة التحكم والصوت والإضاءة. 


و أبدع طلاب وطالبات منتخبات الجامعة فى تقديم حفل متنوع بدء بأغنية من أجل مصر، ثم استمتع الحضور بإستعراضات منتخب الفنون الشعبية بقيادة ا. حسن شحاته حيث قدم إستعراض "عين شمس هى التاريخ" والذى قدمه المنتخب بأزياء فرعونيه ويحكى الاستعراض تاريخ جامعة عين شمس وعدد من الرموز والمشاهير الذين تخرجوا بها على مر العصور .


ثم قدم منتخب الفنون الشعبية إستعراض المحمل الفائز بالمركز الثاني بمهرجان إبداع ١١ والذى حظى بإعادة عرضه بحفل ختام مهرجان إبداع ١١والجدير بالذكر أن اكسسوارات العرض من تصميم و تنفيذ طلاب النشاط الفنى و موسيقى العرض من تأليف المايسترو محمود وحيد و المايسترو محمود سامى .

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وتلا ذلك كورال أون بقيادة المايسترو محمود صابر والذى قدم مدلى مميز من الإغانى الشبابية التى تدعوا للأمل والتفاؤل والعزيمة والإصرار .


ليختتم الحفل كورال هارموني عربي بقيادة المايسترو محمود وحيد بتقديم مقطع من أغنية موكب المومياوات بأداء أوبرالى متميز ليؤكدوا أن جامعة عين شمس العريقة ترعى الإبداع والتميز الفنى الراقى بمختلف صوره.
كما شارك في حضور الحفل الفنان الشاب وليد عبد الغنى الذى تخرج فى كلية تجارة عين شمس وشارك في عدد من الأعمال المسرحية التي أقيمت على خشبة مسرح عودة خلال دراسته بالجامعة كان له الفضل في صقل موهبته .


وأعرب عن سعادته البالغة بما يشهده المسرح من تطوير يضاهى كبرى المسارح لافتاً لدور مسرح الجامعة فى تخرج مواهب فنية لامعة مشيد بالتطور الذى تشهده جامعة عين شمس من دعم وتنمية مواهب الطلاب والطالبات في جميع المجالات. 

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