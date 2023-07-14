موعد إعلان نتائج الالتماسات بالفصل الدراسي الثاني بـ جامعة عين شمس

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إنه سوف تم غلق باب التماسات كافة نتائج الساعات المعتمدة.

وأكدت الدكتورة أميرة يوسف خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أنه تم إعلان كافة نتائج الفصل الدراسي الثاني من خلال نظام جامعة عين شمس الإلكتروني يمكن للطالبات معرفة النتائح من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

وأوضحت الدكتورة أميرة يوسف ان نتائج الالتماسات سوف تعلن قريبا عبر نظام جامعة عين شمس الالكتروني .

كشفت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس عن موعد نتاىج الالتماسات لطلاب الكلية في نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الفرق والبرامج الدراسية.

وأضافت عميدة الآداب جامعة عين شمس أنه سوف يتم الاعلان عن نتائج الالتماسات خلال الاسبوع القادم .

وأوضحت حنان كامل أنه تم تحديد جدول لاعلان نتائج الفصل الدراسي الأول التي اعلنت بالفعل علي نظام جامعة عين شمس الالكتروني.

أعلنت كلية الزراعة بجامعة عين شمس، فتح باب الالتماسات أمام الطلاب على نتيجة الفصل الدراسى الثاني، مناشدة الطلاب التزام الدقة في اختيار المواد التي يود الطالب أو الطالبة تقديم الالتماس بشأنها.



وأكدت كلية الزراعة بجامعة عين شمس، ضرورة التركيز عند تسجيل المواد التى يرغب الطالب الالتماس بها، لأنه في حالة تسجيل مواد الالتماس على اللينك المخصص لن يتم التراجع ولن يسمح بحذف المواد التي تم تسجيلها واستبدالها بمواد أخرى.