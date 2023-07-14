عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد إعلان نتائج الالتماسات بالفصل الدراسي الثاني بـ جامعة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إنه سوف تم غلق باب التماسات كافة نتائج الساعات المعتمدة.

وأكدت الدكتورة أميرة يوسف خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أنه تم إعلان كافة نتائج الفصل الدراسي الثاني من خلال نظام جامعة عين شمس الإلكتروني يمكن للطالبات معرفة النتائح من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

وأوضحت الدكتورة أميرة يوسف ان نتائج الالتماسات سوف تعلن قريبا عبر نظام جامعة عين شمس الالكتروني .

كشفت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس  عن موعد نتاىج الالتماسات لطلاب الكلية في نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الفرق والبرامج الدراسية.

وأضافت عميدة الآداب جامعة عين شمس أنه سوف يتم الاعلان عن  نتائج الالتماسات خلال الاسبوع القادم .

وأوضحت حنان كامل  أنه تم تحديد جدول لاعلان نتائج الفصل الدراسي الأول التي اعلنت بالفعل  علي نظام جامعة عين شمس الالكتروني.

txt

عميد حقوق عين شمس: استعدادات مبكرة للعام الدراسي الجديد 2023

txt

افتتاح مسرح محمود عودة بجامعة عين شمس بحفل فني مميز

txt

الحجز مفتوح لأداء اختبار القدرات لعام 2023 لطلاب الثانوية العامة..اعرف الكليات المتاحة

txt

تنسيق الجامعات 2023.. توقعات تنسيق كليات علمي علوم ورياضة بالأرقام

txt

وظائف متاحة في جامعة عين شمس.. تفاصيل

txt

بنات جامعة عين شمس تعلن تعليمات عاجلة بشأن الالتماسات على نتائج الترم الثاني

txt

ختام النسخة الرابعة لمسابقة عين شمس تبتكر لعام 2023.. تفاصيل

txt

‎ رابطة الخريجين تنظم ندوة عن اليقظة الدوائية في صيدلة عين شمس

txt

بالصور.. رئيس جامعة عين شمس يفتتح كلية الزراعة بعد التجديد

txt

اليوم.. افتتاح مسرح عودة بجامعة عين شمس

أعلنت كلية الزراعة بجامعة عين شمس، فتح باب الالتماسات أمام الطلاب على نتيجة الفصل الدراسى الثاني، مناشدة الطلاب التزام الدقة في اختيار المواد التي يود الطالب أو الطالبة تقديم الالتماس بشأنها.


وأكدت كلية الزراعة بجامعة عين شمس، ضرورة التركيز عند تسجيل المواد التى يرغب الطالب الالتماس بها، لأنه في حالة تسجيل مواد الالتماس على اللينك المخصص لن يتم التراجع ولن يسمح بحذف المواد التي تم تسجيلها واستبدالها بمواد أخرى.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

إيقاف ثلاثي الأهلي في المباراة القادمة لهذا السبب.. تفاصيل

عضو مجلس إدارة نادي الزمالك يتقدم باستقالته

عناق وخناقة ونقل للمستشفى|7 مشاهد لافتة بقمة الأهلي والزمالك.. أكرم توفيق : خدنا الدوري وإمام

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

أخبار الرياضة.. تعليق غاضب من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي.. تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي

كوبري للأهلي ؟ | مدرب ميتيلاند السابق يكشف سر فشل رحلة احتراف إمام عاشور.. خاص

سحر أسود.. تعليق رئيس الزمالك بعد خسارة القمة.. واللاعبون يطالبون بالمستحقات

ترشيحاتنا

تنسيق كليات علمي علوم 2023 .. بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة

تفاصيل ضبط رئيس مجلس إدارة شركة بترول قتل طليقته رميا بالرصاص

زوجة قنصل أفريقي.. كواليس إنقاذ 11 مريضا من حريق مستشفى خاص بالمهندسين

ضربة قاصمة لتل أبيب.. كبار مسؤولي التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل يخططون للاستقالة

خاص|ناس بتشتغل مالهاش علاقة بالمهنة.. سميرة محسن: اعتزلت الفن نهائيا

الأردن.. حريق ضخم وتحرك لسلاح الجو الملكي وبيان عاجل من الأمن العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 علامات تكشف نقص فيتامين د عند النساء.. تعرف عليها

مش بياكلوا أي حاجة؟| هذه الأبراج تختار طعامها بعناية

بعدت عن الألوان الكئيبة| ناقد موضة يعلق على فستان نانسي عجرم في قبرص

أغنية لعبدالحليم حافظ بصوت آلاف المغاربة.. قصة حفلة بطلها الجمهور| شاهد

فيديو

موجة حارة تضرب البلاد والأرصاد تحذر .. تفاصيل بالفيديو

الذهب يتراجع بقوة والدولار ينهار لأول مرة منذ 2022.. فيديو

بعد 24 ساعة من صورته الأخيرة.. حقيقة وفاة الفنان إيمان البحر درويش

آيقونة البحار .. أكبر سفينة في العالم تبحر في أكتوبر المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ