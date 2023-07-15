اختبارات القدرات 2023 .. خطة استباقية متكاملة لاستقبال طلاب الثانوية العامة .. نداء من خبير بشأن هذه الكلية

اختبارات القدرات 2023 ..

خطة استباقية متكاملة لاستقبال لطلاب الثانوية العامة

خبير يطالب بتحديد مستوي لدخول كليات الهندسة لتقليل أعداد الخريجين وضمان مستوى الخريج

اختبارات قدرات الكليات في تنسيق الجامعات 2023.. يتساءل طلاب الثانوية العامة 2023 عن تفاصيلها وأخبارها يوميا ، وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد الكليات التي تتطلب اختبارات قدرات في تنسيق الجامعات 2023 بجامعة عين شمس.

اختبارات قدرات كلية التربية النوعية جامعة عين شمس



قال الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية جامعة عين شمس، إنه مع بدء تنسيق الجامعات 2023 ، سوف يتم عمل فيديوهات توضيحية ونشرها على موقع الكلية توضح للطلاب موقع الكلية وطريقة الوصول إليها وكيفية أداء اختبارات القدرات والأدوات التى يجب توافرها من الطلاب المتقدمين الاختبارات.

وأوضح عميد كلية التربية النوعية جامعة عين شمس في تصريح لصدى البلد أن هناك اختبارات قدرات تعقد للطلاب المتقدمين لـ شعبة التربية الموسيقية في كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ، حيث تجرى الكلية :

اختبارات سمعية



اختبارات نغمات على آلة البيانو لقياس موهبة الطالب

وكشف عميد كلية التربية النوعية جامعة عين شمس انه بالنسبة لـ اختبارات قدرات تخصص التربية الفنية، فهي اختبارات بسيطة تقيس استعداد الطالب ، وتهدف إلى التعرف على إمكانيات الطالب واستعداده لتعلم الفن من خلال الأداء الفني في كل من التعبير الفني «الرسم» والتصميم الابتكاري، وقدراتك على إمكانية توظيف عناصر الفن التشكيلي «النقطة، الخط، الشكل، الظل والنور، اللون» وكذلك قدرتك على رسم العناصر والأشكال، بطريقة مبسطة وتوظيفها في موضوعات تعبيرية وزخرفية جمالية.

وأكد إن الكلية وضعت خطة تأمينية استباقية متكاملة و حزمة من الإجراءات الوقائية المتضمنة وكافة الضوابط لضمان السلامة الصحية لجميع الطلاب المتقدمين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين فى أعمال اختبارات القدرات، وإتمام العملية الامتحانية لاختبارات القدرات بنجاح مع تحقيق أقصى درجات العدالة و الحيادية والشفافية والأمان للطلاب خلال أثناء الاختبارات.

تفاصيل إجراء اختبارات القدرات من خلال الإجراءات التالية:

تقديم دعم جامعة عين شمس فنيا للكلية في جميع الإجراءات حيث تم التأكد من توفير بيئة آمنة للطلاب أثناء اختبارات القدرات للتأكد من استعداد الكلية لاستقبال الطلاب.



التأكد من توفير مدرجات ملائمة لاستيعاب الطلاب المتقدمين بحيث تكون المسافة بين كل طالب والآخر على الأقل (متر ونصف)



توفير الدعم المادى المناسب لشراء جميع مستلزمات اختبارات القدرات من أوراق للطباعة وغير ذلك من متطلبات للكنترول وخلافه.



تجهيز حجرة كنترول بالكامل، وذلك بتحضير ماكينة تصوير وجهاز كمبيوتر وطباعة و ماكينة تصحيح ..إلخ



تشكيل عدد من اللجان لتنفيذ نظام اختبارات القدرات بكفاءة:



تشكيل لجنة لفض مظاريف اختبارات القدرات يوميا قبل موعد الامتحان مباشرة.



تشكيل لجنة لمراجعة نتائج اختبارات القدرات.



تشكيل لجنة للتدقيق على لجنة مراجعة نتائج اختبارات القدرات.



وضع مسئول الإدخال الإلكتروني لاختبارات القدرات على موقع التنسيق مع التأكيد على مهامه.



يتم إرسال نتائج اختبارات القدرات يوميا موقعة من عميد الكلية ورؤساء لجان الكنترول إلى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



إتاحة إرشادات عامة عن الاختبارات والمعلومات التي يجب مراجعتها قبل دخول الطالب للاختبار من الموقع الرسمي لجامعة عين شمس والكلية.

ومن جانبه قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس إن هناك توجها لإنشاء العديد من الكليات الجديدة واستحداث البرامج الجديدة في كافة الكليات وعلى مستوى الجامعات المصرية ومنها أول كلية للدراسات العليا للنانو تكنولوجي في مصر والشرق الأوسط.

وأوضح أستاذ المناهج أن سوق العمل يتطلب مهارات التكنولوجيا المتقدمة واللغات الأجنبية المتعددة، ولم يعد الأمر مقتصرًا على كليات الطب والهندسة، فهناك مهارات جديدة توفرها كثير من الجامعات خاصة الجامعات الأهلية التي تم إنشاؤها مؤخرا، وهى جامعات دولية ولها مكانة عالمية وتمتلك برامج تعليمية متميزة، ما يتيح لطلاب الثانوية العامة التفوق فى دراسة برامج ليست موجودة فى الجامعات الحكومية والخاصة.

وتابع الدكتور حسن شحاتة حديثه عن متطلبات سوق العمل، قائلا: إنه يجب اختيار التخصص الذي يدرسه الطالب بالتشارك بينه وبين ولى أمره بحيث يكون رأي الطالب هو الأساس، وليس العكس، ونحن في الوقت الحالي نتمتع في مصر بتنوع كبير فى الكليات والجامعات التكنولوجية التى تتناسب مع متطلبات سوق العمل التي تفرض علينا دراسة برامج تعليمية جديدة.

وأوضح ، أن التعليم الهندسى من المشكلات المعقدة، وأن هناك الان العديد من كليات ومعاهد وجامعات بها كليات هندسة فقد بلغت عدد المؤسسات التعليمية الهندسية في مصر 142 مؤسسة، منها 30 كلية هندسة حكومية و15 كلية هندسة خاصة، و62 معهدًا خاصًّا و5 كليات هندسة بالجامعات الأهلية، مشيرًا إلى أن عدد الكليات الهندسية سيزيد 15 كلية بالجامعات الأهلية و10 كليات بالجامعات الخاصة، وهو ما سيزيد من أعداد المقبولين.

وأكد أنه يمكن حل أزمة زيادة أعداد طلاب هندسة عن احتياجات سوق العمل وهي تقدم نقابة المهندسين بالاعداد المطلوبة والواجب تخرجها وذلك وفقا لمتطلبات سوق العمل، وأن تقوم ايضآ بتحديد مواصفات خريج الهندسة، لضمان مستوي الخريج.