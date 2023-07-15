تنسيق الجامعات 2023.. كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات لكليات تربية رياضية

ينطلق موعد امتحان قدرات تربية رياضية 2023، حيث يبدأ طلاب الصف الثالث الثانوي التسجيل لـ امتحان قدرات تربية رياضية 2023 بداية من يوم الأحد السبت 16 يوليو 2023، وتكون الدرجة الكلية للاختبارات البدنية والمهارية 100 درجة تنقسم إلى 60 درجة للاختبارات البدنية و40 درجة للاختبارات المهارية، على أن يكون الحد الأدنى لقبول الطالب أو الطالبة 60% من الدرجة الكلية للاختبارات بشرط أن يكون لائق في اختبار القوام الشخصي، وتُقرب الأرقام العشرية في الدرجات لصالح الطلاب.

يجب أن تشمل استمار التقدم للبنات لأداء اختبار قدرات تربية رياضية (الحالة الاجتماعية) وفي حالة إذا كانت الطالبة متزوجة تقوم بالتوقيع على إقرار يتضمن أن أداء الاختبارات البدينة يؤثر على حياتها وحياة الجنين، وفي حالة أدائها لهذه الاختبارات تتحمل المسؤولية كاملة وعلى مسؤوليتها الشخصية.

يجب ألا يقل طول الطالب عن 165 سم، بينما لا يقل طول الطالبة عن 155 سم، ويُستثنى من ذلك الأبطال الدوليون والأليمبيون المشاركون والحاصلون على البطولة خلال ثلاث سنوات قبل الالتحاق بالكلية، مع تقديم ما يثبت ذلك من الاتحاد الرياضي واللجنة الأوليمبية.

اليوم الأول لـ اختبار قدرات تربية رياضية

يكون اليوم الأول لـ اختبار قدرات تربية رياضية عبارة عن تسجيل بيانات الطالب أو الطالبة وتسديد الرسوم، والخضوع للكشف الطبي المبدئي الذي يتم بواسطة أطباء متخصصين بغرض الكشف على سلامة القلب والصحة العامة للطالب لأداء الاختبارات، ويُمكن للطلاب الاطلاع على تفاصيل تلك الاختبارات عبر هذا الرابط.

اليوم الثاني لـ اختبار قدرات تربية رياضية



ويتضمن اليوم الثاني من اختبار قدرات تربية رياضية خضوع الطلاب للاختبار المهاري في نوع النشاط، إذ يؤدي الطالب والطالبة اختبار المهارة في نشاط رياضي واحد من بين عدد من النشاطات والتي يُمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر بها من خلال هذا الرابط.

الملابس الرياضية

وعلى الطلاب الراغبين في أداء اختبار قدرات تربية رياضية الحضور بملابس رياضية معينة، والتي تتمثل في:

- ملابس الطلاب (بنين): فانلة دون أكمام – شورت – حذاء رياضي خفيف – شراب قصير أبيض – مايوه.

- ملابس الطالبات (بنات): بلوزة – بنطلون تدريب – حذاء رياضي خفيف – شراب قصير أبيض – مايوه.

- يُفضل حضور الطلاب مرتدين بدلة التدريب.

الأوراق المطلوبة

ينبغي على الطلاب أثناء التقدم لأداء اختبار قدرات تربية رياضية، التوجه شخصيًا إلى لجنة الاختبارات في التاريخ المحدد له إلكترونيًا في تمام الساعة 8 صباحًا ومعهم ما يلي:

- الإيصال الدال على تسجيل الطالب اسم الكلية المتقدم لها لاختبارات القدرات التي قام بطبعها من الموقع.

- عدد 6 صور شخصية مقاس 4*6 سم.

- أصل رقم الجلوس وصورة منه.

- صورة بطاقة الطالب الشخصية.