رئيس جامعة عين شمس يكرم الحاصلين على مكافأة النشر الدولي

كرم الدكتور محمود المتيني ،رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث دفعة جديدة من الحاصلين علي مكافأة النشر الدولي بالجامعة والتى أطلق عليها إسم الأستاذ الدكتور سعد السيد، والبالغ عددهم 1201 باحث بعدد أبحاث 947 بحثا.

كما تم تكريم الدفعة الخامسة لنشر فصل في كتاب والبالغ عددهم 52 باحث لنشر 33 فصل واثنين كتاب ، وكذلك الناشرين في مجلات Q1، وذلك بحضور الأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ولفيف من العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس.

في كلمته رحب أ.د.محمود المتيني، رئيس الجامعة بالحضور وتقدم بالشكر لرموز جامعه عين شمس، ومنهم الأستاذ الدكتور سعد السيد أستاذ الكيمياء بكلية العلوم والحاصل علي العديد من الجوائز ، مؤكداً على أن سيادته صاحب مدرسة علمية في العلوم الأساسية وقدوة وخير دليل للجميع فى البحث العلمي .

وعبر أ.د محمود المتينى عن امتنانه للأستاذ الدكتور أيمن صالح وقطاع الدراسات العليا الذي يتميز بالنشاط خاصة في جزء التصنيف الدولي ، موضحا أن البحث العلمي سيظل هو النقطة الأساسية والمؤشر الأهم في ترتيب وتصنيف الجامعات، مشيرا إلي أهمية البحث العلمى التطبيقي الذي يرتبط بالصناعة والزراعة والمياه والتغير المناخي، فالبحث العلمي في السنوات الأخيرة أصبح بمثابة مفتاح مشكلات العالم سواء كانت مشكلات إقليمية او محلية أو دولية .

و أكد رئيس الجامعة على أهميه البحث العلمي البيني داخل الكليه الواحدة أو بين الكليات المناظره ، موضحا دوره فى حل المشكلات ، مشيرا إلى أن الجامعة تقوم بذلك من خلال مركز الابتكار المركزى Ihub ومراكز الكليات IClub والتى تعمل كمنظومة متكامله في بوتقة واحدة لدعم المبتكرين في مصر وتدعم أفكار ذات قيمه مضافة ، مشيرا إلى مسابقة عين شمس تبتكر والتى تخطو خطوات البحث العلمي من خلال تبني الأفكار الناشئة وربطها بالمجتمع ككل ، كما تهتم الجامعة والدولة بالإبتكار والأبحاث العلميه من هذا النوع كصندوق الإبتكار لرعايه المبتكريين .

وأوضح أن الجامعة تسعى لزيادة نسبه الإنفاق على البحث العلمي لدفع البحث العلمى للأمام ، كما ناشد بمد يد العون من الجهات والمؤسسات المانحة كاتحاد الجامعات الأفريقية.



وأكد أ.د محمود المتينى أنه يولي اهتماماً كبيراً بهذا الملف كعضو مجلس إدارة بالاتحاد ، لافتا إلي أن دول شمال إفريقيا لا تحظى بأي دعم من الإتحاد لأنهم لم يتقدموا للحصول على الدعم ، بينما العديد من مراكز التميز من دول شرق إفريقيا وغربها حصلوا على تمويل بمبالغ طائلة ، و رشح سيادته مركز النانو تكنولوجي بالجامعة كي يكون أول مركز تميز يحصل على تمويل من الاتحاد ، خاصة أنه يشارك فيه العديد من الكليات مثل الصيدله ،العلوم ،الحاسبات ،الهندسه ،الطب والطب البيطري.

في كلمته رحب أ.د. أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بالحضور والمكرمين والأستاذ الدكتور سعد السيد الذي لقبت بإسمه هذه الدفعة ، موضحاً أن احتفالية النشر الدولى هى نصف سنوية لقطاع الدراسات العليا والبحوث .

و أشار إلى أن أعلى معدل نشر في هذه الدفعة مقارنة بعدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية كان لكلية الصيدلة ، أما كلية الطب كانت الأعلي فى عدد الباحثين الحاصلين علي المكافأة حيث بلغ عددهم ٤٤٢ باحث ، تليها كلية العلوم ثم الهندسة والتربية والصيدلة ، أما من حيث عدد الأبحاث فاحتلت كلية العلوم المركز الأول ، ثم التربية ، ثم الصيدلة ، ناصحاً أعضاء هيئة التدريس بالكليات إلى بذل المزيد من الجهد فى مجال النشر الدولى .

كذلك أوضح نائب رئيس الجامعة معايير التقييم الخاصة بالمكافأة ، مؤكداً على إهتمام الجامعة والدولة بالبحث العلمى ،لافتا إلى أنه إجمالى ما تم إنفاقه لدعم البحث العلمى بالجامعة منذ منتصف عام ٢٠١٩ حتي آخر عام ٢٠٢٢، حوالى ١٣٥ مليون جنيه مصرى ، وتمثلت فى جوائز النشر الدولى ، دعم الباحثين فى النشر ، جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية ، وشراء أجهزة لمشروعات بحثية وغيرها من الإجراءات التى تدعم البحث العلمى في الجامعة .

وصرح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بأنه لأول مرة فى ميزانية عام ٢٠٢٤، وافقت الدولة على تخصيص مبلغ ٢ مليون جنيه مصرى لدعم النشر بالجامعة ، مما يعد نقله تمثل ٣إلى ٤ أضعاف من الميزانيات السابقة ، كما أن الجامعة لا تعتمد فقط علي الميزانيه الخاصة بها ولكنها تسعى لجلب المزيد من مصادر التمويل المختلفة.

و توجه أ.د سعد السيد أستاذ الكيمياء التحليلية والبيئية بكلية العلوم وعميد كلية العلوم الأسبق، بالشكر لإدارة الجامعة التي أطلقت اسمه على هذه دفعة من المكرمين هذا العام تكريما له على مسيرته العلمية ، مشيدا بالنهج الجديد الذي اعلنت الجامعة بأنها ستتبعه لتكريم كل روادها ممن ساهموا في رفع اسم الجامعة واعلاء قدرها.

وأضاف الدكتور سعد السيد ان الجامعة قد شهدت تطورا ملحوظا ونموا مطردا في النشر العلمي المحلي والدولي وإعداد المشروعات البحثية والتطبيقية واقامة المنشآت والمعامل البحثية الأمر الذي يعد نتائج العمل الدؤوب لإداره الجامعة بقيادة الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة ، مثنيًا علي دعمهما المستمر للبحث العلمي مما مكن الجامعة من أن احتلال مركزاً متقدماً على مستوى الجامعات المصرية في النشر الدولي والإنتاج العلمي مما يعكس اهتمامها بتحقيق رؤيتها التي تهدف الى إيجاد منظومة داعمه للبحث العلمى تماشياً مع رؤية الجامعة والدولة حتى تصبح جامعه عين شمس ذات قدرات تنافسية في اطار منظومه قويه في البحث العلمي وصنع المعرفه وخدمه المجتمع.

واختتم الاستاذ الدكتور سعد السيد كلمته بتهنئة الدفعه من المكرمين هذا العام.

يذكر أن دفعة أ.د. سعد السيد من الحاصلين علي مكافأة النشر الدولى جاءت كالتالى :

الطب 442 باحث بعدد أبحاث 165

العلوم 226 باحث بعدد أبحاث 253

الصيدلة 98 باحث بعدد أبحاث 118

الهندسة 112 باحث بعدد أبحاث 103

التربية 106 باحث بعدد أبحاث 141

البنات 56 باحث بعدد أبحاث 40

الزراعة 70 باحث بعدد أبحاث 61

طب الاسنان 30 باحث بعدد أبحاث 22

الحسابات والمعلومات 37 باحث بعدد أبحاث 24

الألسن 4 باحث بعدد أبحاث 4

الدراسات العليا والبحوث البيئية 5 باحث بعدد أبحاث 4

الطفولة 5 باحث بعدد أبحاث 4

التربية النوعية 1 باحث بعدد أبحاث 1

التجارة 1 باحث بعدد أبحاث 2

التمريض 5 باحث بعدد أبحاث 2

الآداب 2 باحث بعدد أبحاث 2

الآثار 1 باحث بعدد أبحاث 1



كما تم تكريم الدفعة الخامسة لمكافأة فصل فى كتاب بإجمالى 52 باحث بعدد 33 فصل وكتابين.

بالإضافة لتكريم أعضاء هيئة التدريس على النشر فى مجلات تحمل تصنيف Q1 وجاء عدد الباحثين فى الكليات كالاتى : كلية البنات 2 ، كلية الزراعة 2 ، كلية الهندسة 8

، الحاسبات 3 ،كلية الطب 2 ،كلية العلوم 3 والصيدلة 4