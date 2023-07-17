بدء الدراسة بالفصل الصيفي للعام الجامعي 2022/ 2023 بآداب عين شمس

أعلنت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، بدء الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعى ٢٢ ٢٠ - ٢٠٢٣.



وأوضحت عميدة الكلية أن الفصل الدراسي الصيفي بدأ اليوم فور الانتهاء من فترة تسجيل المقررات الدراسية في الأقسام التي تطبق نظام الساعات المعتمدة.



كما ذكرت أن الدراسة تبدأ اليوم ولمدة ٦ أسابيع وتنتهي يوم ٢٤ أغسطس القادم،



ويبلغ عدد الطلاب ٦٢٠٠ طالب على أن تبدأ الامتحانات يوم ٢٨ أغسطس بنظام البابل شيت.

و أكدت عميدة الكلية على أن الدراسة بنظام الحضور .

وأضافت أنه تم توفير الكتب الاليكترونية ، بجانب إتاحة المقررات على المنصة الجامعية من خلال الإيميل الجامعى للطالب.

كما أكدت أنه تم نشر جميع الجداول على الصفحة الرسمية للكلية مع التنبيه على أهمية الحضور وفق الجدول المعلن.