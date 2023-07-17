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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء الدراسة بالفصل الصيفي للعام الجامعي 2022/ 2023 بآداب عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت  الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، بدء الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعى ٢٢ ٢٠  - ٢٠٢٣.


وأوضحت  عميدة الكلية أن الفصل الدراسي الصيفي بدأ اليوم فور الانتهاء من فترة تسجيل المقررات الدراسية في الأقسام التي تطبق نظام الساعات المعتمدة.


كما ذكرت أن الدراسة تبدأ اليوم ولمدة ٦ أسابيع وتنتهي يوم ٢٤ أغسطس القادم، 

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ويبلغ عدد الطلاب ٦٢٠٠ طالب على أن تبدأ الامتحانات يوم ٢٨ أغسطس بنظام البابل شيت.
و أكدت عميدة الكلية على أن الدراسة بنظام الحضور  .

 

 وأضافت أنه تم توفير الكتب الاليكترونية ، بجانب إتاحة المقررات على المنصة الجامعية من خلال الإيميل الجامعى للطالب.
كما أكدت أنه تم نشر جميع الجداول على الصفحة الرسمية للكلية مع التنبيه على أهمية الحضور وفق الجدول المعلن.

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