تنسيق الجامعات 2023 .. موعد التقديم المبكر بكلية الحاسبات والمعلومات لطلاب الشعبتين

تنسيق الجامعات 2023 ، شهدت كليات الحاسبات والمعلومات اهتماما كبيرا خلال السنوات الماضية، إذ التحق بها العديد من طلاب الثانوية العامة الذين يرغبون التخصص في مجال التكنولوجيا باعتباره تخصصا فريدا ومواكبا للتطورات الحالية، ويؤهل لسوق العمل من خلال تقنيات رقمية جديدة يتم تدريب الطلاب عليها خلال فترة الدراسة.

يبحث طلاب الثانوية العامةعن افضل الكليات في تنسيق الجامعات 2023 التي توفر فرصة عمل حقيقة وتتماشي مع السوق العالمي والمحلي لذلك يقدم موقع صدي البلد خدمة لطلاب الثانوية العامة في تنسيق الجامعات 2023 عن خطوات التقدم المبكر لكلية الحاسبات والمعلومات والتي تعتبر من أهم الكليات التي توفر فرص عمل وتتماشي مع الثورة التكنولوجية الحالية .

كليات الحاسبات والمعلومات في تنسيق الجامعات 2023

وسوف تعلن، كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس عن فتح باب التقديم المبكر في تنسيق الجامعات 2023 في بداية أغسطس للبرامج الخاصة بالكلية من الحاصلين علي الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية وذلك علي البرامج التالية :

١- الذكاء الاصطناعي

٢- الأمن السيبرانى

٣- الوسائط المتعددة الرقمية

٤- هندسة البرمجيات

٥- تقنية المعلومات الحيوية

٦- حوسبة الروبوتات



وتنفرد الكلية ببرنامج حوسبة الروبوتات وهو من البرامج الجديدة والفريدة داخل كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات المصرية ويهدف برنامج البكالوريوس في حوسبة الروبوتات (ROB) إلى تخريج طلاب مؤهلين ومتعلمين جيدًا على دراية بأجهزة وبرامج الأنظمة الروبوتية المختلفة. التى تمكن الطلاب من وضع المعرفة النظرية موضع التنفيذ لإنتاج تطبيقات برمجية ذكية على نطاق واسع. يوفر البرنامج للطلاب أساسيات إنشاء وبرمجة روبوت يمكنه التفاعل بذكاء مع بيئات التشغيل المختلفة وأداء المهام الأساسية التي تتضمن التنقل واتخاذ القرار.



وخريج هذه البرامج المتميزة بنظام الساعات المعتمدة يدرس المقررات المقررة على الأقسام بالكلية بالإضافة إلى المقررات المتقدمة الخاصة بكل برنامج التى تجعل خريج هذه البرامج متميزاً عن خريجى كليات الحاسبات والمعلومات الاعتيادية.

وسوف تتيح كلية الحاسبات لينك للتقديم في تنسيق الجامعات 2023 وأيضا موقع البرامج الخاصة في تنسيق الجامعات 2023