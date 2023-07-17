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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم ..لطلاب الثانوية العامة.. اعرف إزاي تجيب درجة النجاح في اختبارات القدرات 2023.. بدء الدراسة بالفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بآداب عين شمس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

لطلاب الثانوية العامة.. اعرف ازاي تجيب درجة النجاح في اختبارات القدرات 2023
 

تتيح وزارة التعليم العالي الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات 2023 إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

 

حقوق القاهرة تعبن موعد غلق باب الالتماس على النتائج الكترونيا

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن نتائج الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

 

"محاق محرم" سر اختفاء القمر من السماء طوال الليلة ..أستاذ فلك يُجيب
تشهد سماء مصر الليلة  ظاهرة فلكية جديدة ، حيث يختفي فيها القمر، وذلك حين وصوله لمرحلة المحاق، وسيكون القمر الجديد "محاق محرم" فرصة يترقبها هواة الفلك، والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

 

بدء الدراسة بالفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بآداب عين شمس

أعلنت  الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس بدء الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعى ٢٢ ٢٠  - ٢٠٢٣ .

اليوم.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن التقويم الذاتي
 

تواصل  جامعة حلوان، تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات و يتم ذلك  بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

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