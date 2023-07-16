خد فكرة ... كليات جديدة في تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة

يبحث طلاب الثانوية العامة 2023 عن أفضل الكليات في تنسيق الجامعات 2023 التي تتماشي مع سوق العمل وطرحت عدد كبير من الجامعات المصرية والمعاهد تخصصات جديدة .

ومع بداية تحضيرات تنسيق الثانوية العامة 2023 أعلنت وزارة التعليم العالى اسماء الكليات الجديدة 2023 والتي ستبدأ بها الدراسة العام الدراسي الجديد 2023-2024 ، وذلك في عدة جامعات مصرية على النحو التالي حيث سيتم إدراج جامعة مرسي مطروح ، جامعة الوادى الجديد إلى قوائم التنسيق الجامعي هذا العام ، شاملة عدد من كليات الطب والعلوم والصيدلة والتجارة الجديدة وكذلك كليات الحاسبات والمعلومات في الجامعتين.

كذلك سيتم فتح باب الدراسة في الحاسبات والمعلومات بالنوبارية إلى جامعة دمنهور، وكلية الطب البيطري إلى جامعة العريش ، وفي كلية الذكاء الاصطناعى لأول مرة في جامعة كفر الشيخ ، وكذلك تغيير اسم كلية الحاسبات والمعلومات في حلوان إلى كلية الذكاء الاصطناعي وفتح عدة اقسام جديدة بها ، بما يواكب متغيرات العصر في مجال تكنولوجيا المعلومات وفي مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

طلاب

كذلك إنشاء كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي بجامعة القاهرة، كلية علوم الحاسبات والمعلومات بجامعة مطروح، كلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمياط، كلية العلاج الطبيعي بالسويس، وإنشاء الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة المتجددة بجامعة بني سويف التكنولوجية ، كذلك انشاء كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وإنشاء كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية ، وأيضا تحويل معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر بجامعة أسيوط إلى كلية بمسمى “كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية.



كما ستبدأ الدراسة في كل من كلية التربية للطفولة المُبكرة جامعة جنوب الوادي. – كلية الألسن بفرع جامعة جنوب الوادي في الغردقة. – كلية طب الأسنان جامعة المنوفية. – كلية العلاج الطبيعي جامعة السويس. – كلية الألسن جامعة الفيوم. – المعهد العالي للتراث والفنون والآداب الشعبية جامعة بني سويف .- كما سيتم انشاء كل من كلية السياحة والفنادق جامعة أسوان وكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة سوهاج.

كما سيتم البدء بالدراسة في عدد من اقسام الجامعات الأهلية الجديدة وفي عدد من تخصصات الكليات وهي جامعة الملك سلمان الدولية ، جامعة الجلالة ، جامعة المنصورة الجديدة ، جامعة العلمين الجديدة على أن يتم التقدم لها عبر تنسيق الكليات الخاصة والأهلية .