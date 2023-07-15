تفاصيل إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2023

قال الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية جامعة عين شمس، إنه مع بدء تنسيق الجامعات 2023 ، سوف يتم عمل فيديوهات توضيحية ونشرها على موقع الكلية توضح للطلاب موقع الكلية وطريقة الوصول إليها وكيفية أداء اختبارات القدرات والأدوات التى يجب توافرها من الطلاب المتقدمين الاختبارات.

وأوضح عميد كلية التربية النوعية جامعة عين شمس في تصريح لـ "صدى البلد"، أن هناك اختبارات قدرات تعقد للطلاب المتقدمين لـ شعبة التربية الموسيقية في كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ، حيث تجرى الكلية :

اختبارات سمعية



اختبارات نغمات على آلة البيانو لقياس موهبة الطالب

وكشف عميد كلية التربية النوعية جامعة عين شمس انه بالنسبة لـ اختبارات قدرات تخصص التربية الفنية، فهي اختبارات بسيطة تقيس استعداد الطالب ، وتهدف إلى التعرف على إمكانيات الطالب واستعداده لتعلم الفن من خلال الأداء الفني في كل من التعبير الفني «الرسم» والتصميم الابتكاري، وقدراتك على إمكانية توظيف عناصر الفن التشكيلي «النقطة، الخط، الشكل، الظل والنور، اللون» وكذلك قدرتك على رسم العناصر والأشكال، بطريقة مبسطة وتوظيفها في موضوعات تعبيرية وزخرفية جمالية.

وأكد إن الكلية وضعت خطة تأمينية استباقية متكاملة و حزمة من الإجراءات الوقائية المتضمنة وكافة الضوابط لضمان السلامة الصحية لجميع الطلاب المتقدمين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين فى أعمال اختبارات القدرات، وإتمام العملية الامتحانية لاختبارات القدرات بنجاح مع تحقيق أقصى درجات العدالة و الحيادية والشفافية والأمان للطلاب خلال أثناء الاختبارات.

تفاصيل إجراء اختبارات القدرات من خلال الإجراءات التالية:

تقديم دعم جامعة عين شمس فنيا للكلية في جميع الإجراءات حيث تم التأكد من توفير بيئة آمنة للطلاب أثناء اختبارات القدرات للتأكد من استعداد الكلية لاستقبال الطلاب.



التأكد من توفير مدرجات ملائمة لاستيعاب الطلاب المتقدمين بحيث تكون المسافة بين كل طالب والآخر على الأقل (متر ونصف)



توفير الدعم المادى المناسب لشراء جميع مستلزمات اختبارات القدرات من أوراق للطباعة وغير ذلك من متطلبات للكنترول وخلافه.



تجهيز حجرة كنترول بالكامل، وذلك بتحضير ماكينة تصوير وجهاز كمبيوتر وطباعة و ماكينة تصحيح ..إلخ



تشكيل عدد من اللجان لتنفيذ نظام اختبارات القدرات بكفاءة



تشكيل لجنة لفض مظاريف اختبارات القدرات يوميا قبل موعد الامتحان مباشرة.



تشكيل لجنة لمراجعة نتائج اختبارات القدرات.



تشكيل لجنة للتدقيق على لجنة مراجعة نتائج اختبارات القدرات.



وضع مسئول الإدخال الإلكتروني لاختبارات القدرات على موقع التنسيق مع التأكيد على مهامه.



يتم إرسال نتائج اختبارات القدرات يوميا موقعة من عميد الكلية ورؤساء لجان الكنترول إلى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



إتاحة إرشادات عامة عن الاختبارات والمعلومات التي يجب مراجعتها قبل دخول الطالب للاختبار من الموقع الرسمي لجامعة عين شمس والكلية.