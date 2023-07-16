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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. توقعات قبول كليات الطب والهندسة والحاسبات

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2023 .. تصدر محرك البحث جوجل ، وذلك لأن تلك هي الخطوة القادمة لطلاب الثانوية العامة 2023 ، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث يريد الطالب تسجيل رغباته للجامعة والكلية الذي الالتحاق بها، وفقًا لمجموعه الكلي.

 تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي 2022

 

 تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي 2022
 تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي 2022
 تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي 2022
 تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي 2022
 تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي 2022
 تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي 2022

توقعات تنسيق الجامعات  2023


وقد انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي 2022 بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم بإجمالي عدد الطلاب 22475، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية في المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 117758 طالبًا.

 

أكد عدد كبير من خبراء التعليم تشابه تنسيق الجامعات 2022 ب تنسيق الجامعات 2023 ويرجع ذلك لتشابه شكل الامتحانات من حيث السهولة والصعوبة وموضحين أن نتيجة الثانوية العامة 2023 سوف تشابه نتيجة الثانوية العامة 2022 ، يمكن معرفة تنسيق الجامعات 2022 من خلال هذا الرابط اضغط هنــــــــــا .

 

موعد تنسيق الثانوية العامة 2023

وعن موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات، يعلن تنسيق 2023 بمراحله الثلاث لطلاب لثانوية العامة، عقب نتيجة الثانوية العامة 2023، المقرر إعلانها في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023


وفقًا لخطة التصحيح الإلكتروني يتم الانتهاء من عمليات التصحيح ومطابقة النتيجة مع بيانات الطلاب بعد مرور 10 أيام من انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وتكون النتيجة جاهزة للاعتماد بالأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آليات التصحيح الإلكتروني لأوراق امتحانات (البابل شيت) لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي تتم وفق جدول زمني واضح ومحدد .

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