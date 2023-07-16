أخبار التعليم |الجامعات تستقبل طلاب الثانوية العامة في اليوم الأول لاختبارات القدرات 2023 .. البحوث الفلكية تعلن موعد رأس السنة الهجرية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

مؤشرات وتوقعات تنسيق الكليات 2023 ..وبشرى سارة لهولاء الطلاب

تنسيق الكليات 2023 ، يعتبر أكثر الكلمات بحثا خلال الساعات الحالية بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023،حيث يريد الطالب تسجيل رغباته للجامعة والكلية الذي الالتحاق بها، وفقًا لمجموعه الكلي، وعلى الرغم من أن امتحانات الثانوية العامة يتبقى لها يومين على الانتهاء، إلا أن الطلاب وأولياء الأمور قد بدأوا في البحث عن توقعات ومؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات.

تفاصيل الحصول على البرنامج التدريبي للهيئة المعاونة بجامعة عين شمس

كشفت جامعة عين شمس، عن تفاصيل الحصول على البرنامج التدريبي للهيئة المعاونة بالجامعة، لتنمية المهارة، وذلك حتى يتمكن الراغبيين في الاستفادة منه بالتسجيل فيه وحجز مقاعدهم في الدورة التدريبية التي يطلق عليها up skill program، وتهدف لرفع كفاءة الدراسين وصقل خبراتهم في تخصصاتهم.

موعد رأس السنة الهجرية البحوث الفلكية تعلن متي يبدأ عام 1445هـ

موعد رأس السنة الهجرية سؤال يطرحه العديد من المواطنين لمعرفة مواعيد بداية العام الهجري الجديد 1445هـ، حيث يتبقي أيام قليلة ويودع المسلمون العام الهجري 1444 ويستقبلون السنة الهجرية الجديدة، وتبدأ السنة الهجرية بشهر محرم.

الجامعات تستقبل طلاب الثانوية العامة في اليوم الاول لاختبارات القدرات 2023 .. اليوم

تستقبل الجامعات الحكومية طلاب الثانوية العامة الراغبين في أداء اختبارات القدرات ، بعد أن تم فتح موقع تنسيق الجامعات 2023 التسجيل لطلاب الثانوية العامة في اختبارات القدرات 2023 ، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي عن إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات 2023 إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وذلك في الفترة من أمس السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.