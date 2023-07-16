تفاصيل الحصول على البرنامج التدريبي للهيئة المعاونة بجامعة عين شمس

كشفت جامعة عين شمس، عن تفاصيل الحصول على البرنامج التدريبي للهيئة المعاونة بالجامعة، لتنمية المهارات، وذلك حتى يتمكن الراغبيين في الاستفادة منه بالتسجيل فيه وحجز مقاعدهم في الدورة التدريبية التي يطلق عليها up skill program، وتهدف لرفع كفاءة الدراسين وصقل خبراتهم في تخصصاتهم.

وأعلنت جامعة عين شمس، عند بدء فتح باب التسجيل بالدورة التدريبية up skill program، حيث يمكن الاستفادة منها الفئات التالية "معيد، ومدرس مساعد" من الهيئة المعاونة بالجامعة، ويتم التسجيل إلكترونيا، من خلال ملأ البيانات باستمارة التقديم عبر الرابط التالي:

مدة البرنامج التدريبي للهيئة المعاونة بجامعة عين شمس

وتستمر مدة التدريب بالبرنامج المنتظر لمدة أسبوعين كاملين، ويدرس الراغبين في الاشتراك فيه برنامج خاص بالمهارات الشخصية، إلى جانب التعرف على استراتيجيات التعلم النشط والتدويل، وأيضا التعرف على الطريقة الصحيحة لتقديم المشروعات وكيف يتم ذلك، بينما تقوم دائرة الابتكار بالجامعة بتمويل البرنامج التدريبي بالكامل، بهدف تنمية مهارة الدارسين ورفع كفاءتهم، علما أن عمر المتدرب لا يزيد عن 30 عاما

مميزات البرنامج التدريبي للهيئة المعاونة بجامعة عين شمس

ـ حصول أول 5 متدربين على دورة تدريبية تهدف لإعدادهم كقادة للمستقبل

ـ يحصل المتدرب في نهاية الدورة التدريبية باجتياز البرنامج

ـ يمنح الدارس في نهاية البرنامج شهادة تمكنه من الترقي

وكان قد كرم الدكتور محمود المتيني ،رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث دفعة جديدة من الحاصلين علي مكافأة النشر الدولي بالجامعة والتى أطلق عليها إسم الأستاذ الدكتور سعد السيد، والبالغ عددهم 1201 باحث بعدد أبحاث 947 بحثا.

كما تم تكريم الدفعة الخامسة لنشر فصل في كتاب والبالغ عددهم 52 باحث لنشر 33 فصل واثنين كتاب ، وكذلك الناشرين في مجلات Q1، وذلك بحضور الأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ولفيف من العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس.

في كلمته رحب الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة بالحضور وتقدم بالشكر لرموز جامعه عين شمس، ومنهم الدكتور سعد السيد أستاذ الكيمياء بكلية العلوم والحاصل علي العديد من الجوائز ، مؤكداً أن سيادته صاحب مدرسة علمية في العلوم الأساسية وقدوة وخير دليل للجميع فى البحث العلمي .