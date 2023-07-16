مؤشرات وتوقعات تنسيق الكليات 2023 .. وبشرى لهؤلاء الطلاب

تنسيق الكليات 2023 ، يعتبر أكثر الكلمات بحثا خلال الساعات الحالية بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023،حيث يريد الطالب تسجيل رغباته للجامعة والكلية الذي الالتحاق بها، وفقًا لمجموعه الكلي، وعلى الرغم من أن امتحانات الثانوية العامة يتبقى لها يومين على الانتهاء، إلا أن الطلاب وأولياء الأمور قد بدأوا في البحث عن توقعات ومؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات.

الحدود الدنيا للمرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2022



• الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.

عدد الطلاب: 22475

• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.

عدد الطلاب: 15220

• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر

عدد الطلاب: 80063

• إجمالي عدد الطلاب: 117758

الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني في تنسيق الكليات 2023



القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة وعدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.



تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2022

أكد عدد كبير من خبراء التعليم تشابه تنسيق الجامعات 2022 ب تنسيق الجامعات 2023 ويرجع ذلك لتشابه شكل الامتحانات من حيث السهولة والصعوبة وموضحين أن نتيجة الثانوية العامة 2023 سوف تشابه نتيجة الثانوية العامة 2022 ، يمكن معرفة تنسيق الجامعات 2022 من خلال هذا الرابط اضغط هنــــــــــا .

مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني في تنسيق الكليات 2023:

- التيسير علي الطلاب وأولياء الأمور بدلاً من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير.

- يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

- تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.

- تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.

- تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول علي نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت.

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أسباب انخفاض المجموع في أدبي مقارنة بالعلمي في نتيجة الثانوية العامة 2023:

وفي هذا الإطار أكد الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي ، أن الكثير من المواد في شعبة أدبي وإن لم تكن جميعها تتطلب من الطالب إبداء رأيه أو وجهة نظره في الكثير من الاسئلة المتصلة بكل مادة ومن ثم لا توجد إجابة محددة قاطعة لكل سؤال على عكس شعب علمي علوم وعلمي رياضة التي تتضمن مسائل لها إجابة واحدة محددة وخاصة في علم رياضة، وهذا ما يفسر ارتفاع نسب ومجموع الدرجات في شعبة رياضة مقارنة بالعلوم والادبي .

وأضاف الخبير التربوي خلال تصريحاته لـ صدي البلد ان الأسئلة تتضمن اختيارات كلها صحيحة ولكن مطلوب من الطالب اختيار أدق إجابة مما قد يربك الطالب غير المتيقن من الإجابة الأدق، وقد يتعجل الطالب باختيار اي اجابة صحيحة حتى ولو لم تكن هي الادق المطلوبة وبالتالي يقع في أخطاء .

وأشار حمزة إلى ، وجود بعض الأسئلة ذات صياغات أو الفاظ قد تخدع الطالب في معناها ما قد يوقعه في الخطأ مع وجود كثير من الاسئلة في الامتحانات تحمل أفكارا جديدة لم يسبق أن تدرب عليها الطالب من قبل.

وأوضح الدكتور مجدي حمزة أن طلاب الشعب الادبية غالبا ما يكونون من الطلاب الذين يكون لديهم ميل أكبر للحفظ منه للفهم أو للتطبيق ، ومع تغيير نظم التقويم في الثانوية العامة أصبحت الاسئلة لا تقيس الحفظ بل تقيس مستويات أعلى منه مثل الفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم مع عدم كفاءة المعلم الخاص في التعامل مع الأسئلة الجديدة وبالتالي عدم قدرته علي تدريب الطلاب عليها.