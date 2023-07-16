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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم ..رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد الأعمال الإنشائية للمدينة الطبية الجديدة .. تنسيق الجامعات 2023.. كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات لكليات تربية رياضية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

التعليم : امتحانات مدارس المتفوقين انتهت اليوم بشكل منضبط
أدى عدد (1824) طالب/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM،  صباح اليوم  مادة الاستعداد للقبول بالجامعات الكيمياء ـ الفيزياء) لشعبتي العلوم والرياضيات.

رفع مكافأة أعضاء غرف عمليات امتحانات الثانوية العامة لـ3500 جنيه لكل دور
وافق الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على رفع قيمة مكافأة المشاركين في غرف عمليات امتحانات الثانوية العامة 2023 بالمديريات والادارات التعليمية .

 

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد الأعمال الإنشائية للمدينة الطبية الجديدة .. صور
تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، السبت، لأعمال إنشاء الموقع العام لمستشفى الطوارئ، والعيادات الخارجية والتعليم الطبى وأعمال التجهيزات فى مستشفى الأورام الجامعى للوقوف على آخر مستجدات الحالة الإنشائية ومتابعة مراحل تنفيذ المشروع فى إطار المرحلة الثانية لإنشاء المدينة الطبية فى الجامعة.

 

اختبارات القدرات 2023 .. خطة استباقية متكاملة لاستقبال طلاب الثانوية العامة .. نداء من خبير بشأن هذه الكلية
اختبارات قدرات الكليات في تنسيق الجامعات 2023.. يتساءل طلاب الثانوية العامة 2023 عن تفاصيلها وأخبارها يوميا ، وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد الكليات التي تتطلب اختبارات قدرات في تنسيق الجامعات 2023 بجامعة عين شمس.

 

تنسيق الجامعات 2023 .. عميد نوعية عين شمس يكشف شروط النجاح باختبار القدرات
تنسيق الجامعات 2023 ، أكد الدكتور أسامة السيد عميد كلية تربية نوعية بجامعة عين شمس أنه بخصوص الطلاب الراغبين فى الالتحاق باختبارات القدرات بالكلية، فإن الكلية لا تنظم أى دورات تأهيلية أو كورسات خاصة باختبارات القدرات.

 

تنسيق الجامعات 2023.. كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات لكليات تربية رياضية
ينطلق موعد امتحان قدرات تربية رياضية 2023، حيث يبدأ طلاب الصف الثالث الثانوي التسجيل لـ امتحان قدرات تربية رياضية 2023 بداية من يوم الأحد السبت 16 يوليو 2023، وتكون الدرجة الكلية للاختبارات البدنية والمهارية 100 درجة تنقسم إلى 60 درجة للاختبارات البدنية و40 درجة للاختبارات المهارية، على أن يكون الحد الأدنى لقبول الطالب أو الطالبة 60% من الدرجة الكلية للاختبارات بشرط أن يكون لائق في اختبار القوام الشخصي، وتُقرب الأرقام العشرية في الدرجات لصالح الطلاب.

 

رئيس جامعة عين شمس يكرم الحاصلين على مكافأة النشر الدولي
كرم الدكتور محمود المتيني ،رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث دفعة جديدة من الحاصلين علي مكافأة النشر الدولي بالجامعة والتى أطلق عليها إسم الأستاذ الدكتور سعد السيد، والبالغ عددهم 1201 باحث بعدد أبحاث 947 بحثا.

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