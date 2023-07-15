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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رفع مكافأة أعضاء غرف عمليات امتحانات الثانوية العامة لـ3500 جنيه لكل دور

رضا حجازي
رضا حجازي

وافق الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على رفع قيمة مكافأة المشاركين في غرف عمليات امتحانات الثانوية العامة 2023 بالمديريات والادارات التعليمية .

حيث  قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رفع مكافأة  أعضاء غرف عمليات امتحانات الثانوية العامة 2023 المحلية  إلى 3500 جنيه للدور الأول و3500 جنيه للدور الثاني من ميزانية المديرية والإدارات التعليمية دون تحمل وزارة التربية والتعليم والتعليم أية أعباء مالية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى خطاب رسمي تم إرساله لمديريات التربية والتعليم ، أن غرف عمليات امتحانات الثانوية العامة 2023 ، تم تشكيلها من :

- مدير المديرية / مدير الادارة او من ينوب عنه في حالة وجود موانع
- اعضاء اللجنة الثلاثية بالمديرية
- مشرف عام الاستراحات بالمديرية
- مسئول الامن بالمديرية / الادارة
- مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية / رئيس قسم التطوير التكنولوجي بالادارة التعليمية 
- مدير ادارة الاحصاء بالمديرية / رئيس قسم الاحثاء بالادارة التعليمية ويتم تحديده بمعرفة السيد مدير المديرية / الادارة
- ممثل من وزارة الداخلية بغرفة المديرية فقط
- ممثل من وزارة الدفاع بالنسبة للمناطق الحدودية بغرفة المديرية فقط

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  أن يكون موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 أوائل شهر أغسطس القادم”.

وتسير حاليا عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل منضبط بما يضمن منح كل طالب حقه بدون أي ظلم حسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

وتتم عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023  بشكل إلكتروني بالكامل ، بدون أي تدخل بشري ، ولذا قامت الوزارة باستحداث نظام تظليل أرقام الجلوس ليتم قراءتها بشكل إلكتروني على أجهزة التصحيح الالكتروني بدون أي تدخل بشري .

وقبل البدء في أي مادة يتم عرض نموذج الإجابة على 10 من الخبراء المتخصصين لمراجعته مراجعة دقيقة للتأكد من انضباطه.

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