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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

كليات جديدة توفر فرص عمل في تنسيق الجامعات 2023.. توجه من طلاب الثانوية العامة إلى مجال الذكاء الاصطناعي

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023
  • كليات جديدة توفر فرص عمل في تنسيق الجامعات 2023 
  • توجه من طلاب الثانوية العامة إلى الذكاء الاصطناعي 
  • إليك أفضل الكليات التي تتماشى مع السوق العالمية

 

 

يبحث طلاب الثانوية العامة 2023 عن أفضل الكليات في تنسيق الجامعات 2023 التي تتماشى مع سوق العمل، وطرحت عددا كبيرا من الجامعات المصرية والمعاهد تخصصات جديدة.

ومع بداية تحضيرات تنسيق الثانوية العامة 2023، أعلنت وزارة التعليم العالى أسماء الكليات الجديدة 2023 والتي ستبدأ بها الدراسة العام الدراسي الجديد 2023-2024، وذلك في عدة جامعات مصرية على النحو التالي، حيث سيتم إدراج جامعة مرسى مطروح وجامعة الوادى الجديد على قوائم التنسيق الجامعي هذا العام، شاملة عددا من كليات الطب والعلوم والصيدلة والتجارة الجديدة، وكذلك كليات الحاسبات والمعلومات في الجامعتين.

كذلك سيتم فتح باب الدراسة في الحاسبات والمعلومات بالنوبارية إلى جامعة دمنهور، وكلية الطب البيطري إلى جامعة العريش ، وفي كلية الذكاء الاصطناعى لأول مرة في جامعة كفر الشيخ، وكذلك تغيير اسم كلية الحاسبات والمعلومات في حلوان إلى كلية الذكاء الاصطناعي، وفتح عدة أقسام جديدة بها، بما يواكب متغيرات العصر في مجال تكنولوجيا المعلومات وفي مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

كذلك إنشاء كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي بجامعة القاهرة، وكلية علوم الحاسبات والمعلومات بجامعة مطروح، وكلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمياط، وكلية العلاج الطبيعي بالسويس، وإنشاء الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة المتجددة بجامعة بني سويف التكنولوجية، كذلك انشاء كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وإنشاء كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، وأيضا تحويل معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر بجامعة أسيوط إلى كلية بمسمى “كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية".

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كما ستبدأ الدراسة في كل من كلية التربية للطفولة المُبكرة جامعة جنوب الوادي، وكلية الألسن بفرع جامعة جنوب الوادي في الغردقة، وكلية طب الأسنان جامعة المنوفية، وكلية العلاج الطبيعي جامعة السويس، وكلية الألسن جامعة الفيوم، والمعهد العالي للتراث والفنون والآداب الشعبية جامعة بني سويف، كما سيتم إنشاء كل من كلية السياحة والفنادق جامعة أسوان وكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة سوهاج.

كما سيتم البدء بالدراسة في عدد من أقسام الجامعات الأهلية الجديدة وفي عدد من تخصصات الكليات وهي جامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة الجلالة، وجامعة المنصورة الجديدة، وجامعة العلمين الجديدة، على أن يتم التقدم لها عبر تنسيق الكليات الخاصة والأهلية.

من جهته، أكد الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أنه توجد طفرة في التعليم العالي بمصر خلال السنوات الماضية غير مسبوقة بانفراد بعض الجامعات المصرية بكليات يس لها مثل بالشرق الأوسط مثل كلية  كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي بجامعة القاهرة.

وقال الدكتور حسن شحاتة، في تصريحات لـ “صدى البلد”، إنه بعد التطور الهائل في البنية التحتية  بالتعليم العالي كان لا بد من تطوير برامج الكليات واستحداث كليات بديلة تتماشى مع سوق العمل، مشيرا إلى أن هناك توجها لإنشاء العديد من الكليات الجديدة وتعتبر أول كلية للدراسات العليا للنانو تكنولوجي في مصر والشرق الأوسط في جامعة القاهرة ويوجد العديد من الكليات الحديثة في تنسيق الجامعات 2023 هي  كليات الذكاء الاصطناعي وعلوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ببنى سويف وكلية الدواء الطبيعي بالسويس وكلية تكنولوجيا صناعة السكر بجامعة أسيوط وكلية تكنولوجيا المصايد والأسماك (جامعة أسوان) كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة.

وأضاف الدكتور حسن شحاتة أنه لايمكن الاستغناء عن كليات الطب الهندسة بمختلف القطاعات في جميع الجامعات المصرية، كذلك تم انشاء كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي بجامعة القاهرة، وكلية علوم الحاسبات والمعلومات بجامعة مطروح، وكلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمياط، وكلية العلاج الطبيعي بالسويس، وإنشاء الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة المتجددة بجامعة بني سويف التكنولوجية، كذلك إنشاء كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وإنشاء كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد مرعي، أستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، أن كليات الحاسبات والمعلومات شهدت اهتماما كبيرا خلال السنوات الماضية، إذ التحق بها العديد من طلاب الثانوية العامة الذين يرغبون التخصص في مجال التكنولوجيا باعتباره تخصصا فريدا ومواكبا للتطورات الحالية، ويؤهل لسوق العمل من خلال تقنيات رقمية جديدة يتم تدريب الطلاب عليها خلال فترة الدراسة.

وأوضح الدكتور محمد مرعي أن مناهج كلية الذكاء الاصطناعي تنقسم إلى جزئين؛ الأول ثقافي والثاني مواد متخصصة، فيدرس الطالب كل فصل دراسي 7 مقررات دراسية خلال مدة الدراسة، وتعتمد الدراسة بتلك الكليات على نظام الساعات المعتمدة بنحو 144 ساعة على مدار أربعة سنوات.

وقال إن الهدف من التوسع بها وفي برامجها هو المساهمة في إعداد تكنولوجيين تطبيقيين والتعرف على التكنولوجيا الحديثة، كما أن الدراسة فيها تشمل اللغتين العربية والإنجليزية وأغلبها بالإنجليزية خاصة في البرنامج المميز.

كليات جديدة تواكب سوق العمل مباشرة:

1-  كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة والتأهيل بجامعتى بنى سويف والزقازيق.

2-  كلية الثروة السمكية بجامعات قناة السويس وأسوان وكفر الشيخ.

3-  كلية الذكاء الاصطناعى بجامعات القاهرة وكفر الشيخ وسوهاج تضم تخصصات صناعة الروبوت والألعاب.

4-  قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية توفر العديد من فرص العمل فى مراكز التأهيل والإصابات.

5- كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بنى سويف.

6-  معهد النباتات الطبية والعطرية فى جامعة بنى سويف يؤهل للعمل فى تركيبات الأدوية.

7-  معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا السكر.

8-  قسم الإعلام الأفريقى بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة.

9-  برنامج التكنولوجيا الحيوية بكلية العلوم جامعة القاهرة.

10-  كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجى بجامعة القاهرة.

11- برنامج الترجمة التخصصية من وإلى الألمانية بآداب القاهرة "ساعات معتمدة"

12-  برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها بآداب القاهرة.

13- تخصص الميكاترونيكس بهندسة القاهرة "ساعات معتمدة"

14- كلية تكنولوجيا وصناعة الطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

15- كلية تكنولوجيا وصناعة الطاقة بجامعة الدلتا.

16-   الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية.

17-  كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان.

18-  كلية التعليم الصناعى.

19- برنامج جورجيا بكلية التجارة جامعة القاهرة "ساعات معتمدة بمصروفات"

20- معهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجامعة بنى سويف.

21- معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة المنصورة.

22- كلية رياض الأطفال.

23-  معهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية.

24- المعهد القومى لعلوم الليزر بجامعة القاهرة.

25- كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق.

26- كليات ومعاهد التمريض المختلفة لأن سوق الطب المصرى يواجه نقص شديد فى التمريض المؤهل.

27- مركز بحوث ودراسة التنمية الريفية بكلية الزراعة جامعة القاهرة.

28- كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف.

29- كلية العلوم التطبيقية بجامعة المنوفية.

30- معهد دول حوض النيل بجامعة الفيوم.

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