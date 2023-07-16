توقعات ومؤشرات تنسيق الجامعات 2023 للشعبة الأدبية

تنسيق الجامعات 2023 .. شهد محرك البحث الشهير جوجل ،بحثاً مكثفا خلال الساعات القليلة الماضية عن تنسيق الجامعات 2023 وذلك بسبب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 ومع اقتراب اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 ويعد تنسيق الجامعات 2023 هى الخطوة الاهم بالنسبة لطلاب الثانوية العامة 2023 .

توقعات تنسيق الجامعات 2023 شعبة أدبي

توقعات تنسيق الجامعات 2023 شعبة أدبي



أكد عدد كبير من خبراء التعليم عن أقتراب تنسيق الجامعات 2023 بـ تنسيق الجامعات 2022 ، وقد انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي 2022 بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم بإجمالي عدد الطلاب 22475، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية في المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 117758 طالبًا ،يمكن معرفة تنسيق الجامعات 2022 من خلال هذا الرابط اضغط هنــــــــــا .

الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني في تنسيق الكليات 2023



القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة وعدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.



توقعات تنسيق الجامعات 2023 شعبة أدبي

موعد تنسيق الثانوية العامة 2023

وعن موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات، يعلن تنسيق 2023 بمراحله الثلاث لطلاب لثانوية العامة، عقب نتيجة الثانوية العامة 2023، المقرر إعلانها في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023



وفقًا لخطة التصحيح الإلكتروني يتم الانتهاء من عمليات التصحيح ومطابقة النتيجة مع بيانات الطلاب بعد مرور 10 أيام من انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وتكون النتيجة جاهزة للاعتماد بالأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آليات التصحيح الإلكتروني لأوراق امتحانات (البابل شيت) لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي تتم وفق جدول زمني واضح ومحدد .