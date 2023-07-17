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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم ..ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في الكنترول وتسريب الدرجات للطلاب| التعليم تنفي .. تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. كيفية التسجيل والموعد

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في الكنترول وتسريب الدرجات للطلاب| التعليم تنفي
حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، بعد مزاعم ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في الكنترول وتسريب الدرجات للطلاب .

 

"هى المستقبل"..استاذ جامعى ينصح لطلاب الثانوية العامة 2023 بالالتحاق بهذه الكلية
أكد الدكتور محمد مرعي، أستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، أن كليات الحاسبات والمعلومات شهدت اهتماما كبيرا خلال السنوات الماضية، إذ التحق بها العديد من طلاب الثانوية العامة الذين يرغبون التخصص في مجال التكنولوجيا باعتباره تخصصا فريدا ومواكبا للتطورات الحالية، ويؤهل لسوق العمل من خلال تقنيات رقمية جديدة يتم تدريب الطلاب عليها خلال فترة الدراسة.

 

مكتب تنسيق الجامعات: نوفير خدمات إلكترونية لتسهيل التسجيل باختبارات القدرات 2023
أعلنت وزارة التعليم العالي عن إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات 2023 إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وذلك في الفترة من يوم السبت الماضي 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

 

توجت بذهبيتين ببطولة البارالمبية بفرنسا.. وزير التعليم يكرم أسرع عداءة «داون» في مصر
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه فى إطار خطوات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة، وتنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "قادرون…. مبدعون"، كرم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الطالبة فاطمة الزهراء أسرع عداءة "دوان" فى مصر.

 

خد فكرة ... كليات جديدة في تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة
يبحث طلاب الثانوية العامة 2023 عن أفضل الكليات في تنسيق الجامعات 2023 التي تتماشي مع سوق العمل وطرحت عدد كبير من الجامعات المصرية والمعاهد تخصصات جديدة .

 

تنسيق الجامعات 2023| 5869 طالبا يسجلون إلكترونياً لاجتياز اختبارات القدرات بكليات حلوان.. وقنديل يكشف التفاصيل
بدأ موقع تنسيق الجامعات 2023 التسجيل لطلاب الثانوية العامة في اختبارات القدرات 2023، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي عن إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات 2023 إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

 

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 … كيفية التسجيل والموعد
يترقب طلاب الدبلومات الفنية بتنسيق القبول بالجامعات 2023 ، الإعلان عن أي تفاصيل وموعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، والذي لم يحدد موعد انطلاقه بقرار رسمي بعد .

 

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