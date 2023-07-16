تنسيق الجامعات 2023| 5869 طالبا يسجلون على الموقع حتى الآن لاجتياز اختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان.. وقنديل يكشف التفاصيل

تنسيق الجامعات 2023

5869 طالبا وطالبة يسجلون على موقع التنسيق حتى الآن لاجتياز اختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان

جامعة حلوان تكشف كلياتها المشاركة باختبارات القدرات

جامعة حلوان تكشف تعليمات يجب الالتزام بها في اختبارات القدرات

بدأ موقع تنسيق الجامعات 2023 التسجيل لطلاب الثانوية العامة في اختبارات القدرات 2023، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي عن إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات 2023 إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

ويستمر التقدم لاختبارات القدرات بتنسيق الجامعات 2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

وسيتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg

وكشف الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أنه يمكن للطلاب بتنسيق الجامعات 2023 الراغبين في أداء اختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان، التسجيل بالاختبارات بكليات الجامعة المشاركة و هي كليات “الفنون الجميلة، والفنون التطبيقية، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، والتربية الرياضية بنين، والتربية الرياضية بنات".

وصرح مصدر مسئول بجامعة حلوان بأن كليات الجامعة تبدأ اختبارات القدرات من الغد بمعظم الكليات، وذلك بعد اكتمال أعداد الطلاب المسجلة للاختبارات ووفقا لخطة الجامعة، وقد تم إعداد وتجهيز الاختبارات واللجان لاستقبال الطلاب وتوفير جميع سبل الراحة لهم.

وأضاف قنديل أن آخر الإحصائيات بجامعة حلوان تشير إلى أن أعداد الطلاب الواردة من مكتب التنسيق خلال اليوم الأول لفتح باب التسجيل والراغبين في أداء اختبارات القدرات بجامعة حلوان هو 5896 طالبا وطالبة، بينما سجل على موقع اختبارات القدرات بجامعة حلوان وسدد الرسوم 350 طالبا وطالبة.

وأعلنت الجامعة أنه يجب على طلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2023 اتباع مجموعة من الخطوات لتسجيل لاختبارات القدرات وهي:

أولا: يقوم الطالب بتسجيل امتحان القدرات خلال الفترة من 15/7/2023 وحتى 27/7/2023 عن طريق موقع التنسيق من خلال اللينك التالي:

‏https://tansik.digital.gov.eg

ويعتبر الموعد المحدد من مكتب التنسيق موعد مبدئي للامتحان وليس الموعد النهائي للامتحان.

ثانيا: يقوم الطالب بعد ذلك بالدخول على موقع قدرات جامعة حلوان وذلك للحصول على كود الدفع الالكتروني من خلال اللينك التالي:

‏http:// kodrat.helwan.edu.eg/

عند متابعة موقع الجامعة الخاص بكود الدفع الالكتروني قد يتأخر ظهور الكود بعض الشيء وعلى الطالب في هذه الحالة الانتظار مدة 24 ساعة حتى ظهور الكود.

ثالثاً: يتم سداد المصروفات المقررة عن طريق كود الدفع من خلال احد المنافذ التالية (مصاري، أمان، سدد، ضامن، ايجي باي، بي، ممكن، وقتي، سمارت) ماعدا فوري.

رابعاً: يقوم الطالب بعد سداد كود الدفع الالكتروني بالدخول على لينك قدرات جامعة حلوان لمعرفة موعد الامتحان النهائي من خلال اللينك التالي:

‏http:// kodrat.helwan.edu.eg/

خامساً: يحضر الطالب إلى الكلية في الموعد المحدد له من موقع قدرات جامعة حلوان لأداء الامتحان.

سادساً: ضرورة إحضار إثبات الشخصية الخاص بالطالب ورقم الجلوس الخاص به.

سابعاً: يقوم الطالب بإحضار الأدوات الخاصة به.

جدير بالذكر أنه وفقا لخطة التصحيح الإلكتروني، الخاص بامتحانات الثانوية العامة 2023، من المقرر الانتهاء من عمليات التصحيح ومطابقة النتيجة مع بيانات الطلاب بعد مرور 10 أيام من انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وتكون النتيجة جاهزة للاعتماد بالأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.