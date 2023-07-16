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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 … كيفية التسجيل والموعد

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

يترقب طلاب الدبلومات الفنية بتنسيق القبول بالجامعات 2023 ، الإعلان عن أي تفاصيل وموعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، والذي لم يحدد موعد انطلاقه بقرار رسمي بعد .

موعد انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٣

وكشفت وزارة التعليم العالي أن تنسيق الدبلومات الفنية 2023، سوف ينطلق عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ومن المرجح إطلاقه بعد إعلان نتيجة الدور الثاني من امتحانات الدبلومات الفنية.

قواعد القبول بتنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٣

وبالنسبة لقواعد قبول طلاب الدبلومات الفنية في تنسيق 2023، لم يتم إجراء أي تغير بها حتى الآن، حيث كان عدد  الطلاب الذين تم قبولهم من حملة الشهادات الفنية خلال العام الماضي ، في كليات الجامعات،  والتي تقوم بقبول هؤلاء الطلاب بهذه الفئة هي نسبة 10% من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وسيتم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية عام 2023 نظام 3 سنوات (تجاري – صناعي – صناعي شعبة ترميم آثار – زراعي – موسيقي – مدارس مساعدي الخدمات الصحية) وكذلك الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة (نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية (نظام الخمس سنوات) عام 2023 ، بكليات ومعاهد الجامعات التي تقبل هذه الفئات من الطلاب.

كما  يسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام 3 سنوات بعد الإعدادية تخصصات(صناعي – تجاري – صناعي شعبة ترميم الآثار – زراعي – موسيقي) بمجموع درجات 70% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية.

 

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

كما يسمح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية ( نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) بمجموع 75% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات في شهادة الدبلوم  الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية.

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