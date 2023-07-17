مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. بشرى سارة بشأن التمريض وكليات الهندسة

يبحث طلاب الدبلومات الفنية عن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 الذي يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادة الفنية، حيث يبدأ بعد انتهاء طلاب الثانوية العامة من تسجيل التنسيق بمراحله الثلاثة، وخلال العام الماضي تم فتح باب تنسيق الدبلومات الفنية يوم 15 سبتمبر، وذلك عقب إعلان نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثاني، وأيضًا إعلان نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة في يوم 12 سبتمبر..

تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طريقة واحدة لمعرفة كافة تفاصيل تنسيق الجامعات 2023 وتنسيق الدبلومات الفنية وهي موقع التنسيق الإلكتروني والتي يمكن من خلاله معرفة تنسيق الدبلومات الفنية من خلال هذا الرابط اضغط هنـــــــــــــــا .

معاهد الدبلومات الفنية 2023

تتيج وزارة التعليم عددا من الكليات والمعاهد أمام طلبة الدبلومات الفنية تؤهلهم لدخول مراحل التعليم العالي أو الجامعي منها:

يتم القبول بكليات «التجارة وبرنامج التعليم التبادلي» من جميع الشعب وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي

المعاهد الفنية الصحية شعب التسجيل الطبي والإحصاء يتم وفقًا لقواعد القبول الجغرافي «مدة الدراسة بها سنتان» ومن الحاصلين على الثانوية التجارية من التخصصات التالية «الإدارة، التسويق وسوق المال»:

المعاهد التابعة لوزارة الصحة: «الفني الصحي بالإسكندرية، الفني الصحي بالزقازيق، الفني الصحي بالمنصورة، الفني الصحي بطنطا، الفني الصحي بالإسماعيلية، الفني الصحي ببني سويف، الفني الصحي بسوهاج».

المعاهد الفنية الصحية التابعة للجامعات: «الفني الصحي بقنا جامعة جنوب الوادي».

القبول بالكليات التكنولوجية «المعاهد الفنية التجارية المتوسطة» التابعة لوزارة التعليم العالي مدة الدراسة بها سنتان.

المعاهد الفنية التجارية وتتواجد في: «المطرية، الروضة، قنا، أسوان، المحلة، دمياط، المنصورة، شبرا، الإسكندرية، دمنهور، بورسعيد، العريش، أسيوط، طنطا، بنها، الزقازيق، قويسنا، سوهاج».

المعاهد الفنية التجارية: يتم القبول بها من جميع الشعب وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي.

كليات الدبلومات الفنية 2023

كلية التربية.

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

كليات السياحة والفنادق.

كليات الاقتصاد المنزلي.

كليات الهندسة.

كليات الآثار.

المعاهد العليا للحاسبات والتكنولوجيا.

خطوات التقديم على تنسيق الدبلومات الفنية

وأكد عدد من الخبراء أن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لا يختلف كثيرا عن تنسيق الدبلومات 2022، ولكن سينخفض بنسبة طفيفة بالنسبة للعام الماضي بدرجات قليلة جدا لا تتعدى 0.5% حتى 1%، وهذا ينطبق أيضا على كليات الهندسة والفني الصحي والعلوم الإدراية، لافتين إلى أنه سوف نشهد انخفاض نسب القبول للكليات الهندسة بسبب

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية لجميع الشعب معرفة تنسيق الدبلومات 2022 من خلال هذا الرابط ومعرفة الحدود الادني اضغط هنا.