قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ادارة شئون الطلبة والامتحانات بالادارة العامة للتعليم الثانوي حاليا بصدد انهاء استعدادات عقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

وقالت وزارة التربية والتعليم : انه سيتم استئناف اعمال استعدادات امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 في الادارة العامة للامتحانات بعد انتقال الوزارة للعاصمة الادارية الجديدة

وشددت وزارة التربية والتعليم على مديري مديريات التربية والتعليم ، بضرورة التواصل لاستكمال التأجيلات إلى الدور الثاني بالدرجة الفعلية لامتحانات الثانوية العامة 2023 من خلال الحضور الى مقر الادارة العامة للامتحانات “ادارة شئون الطلبة والامتحانات”

نتيجة الثانوية العامة 2023

يعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة الثانوية العامة 2023 أوائل أغسطس المقبل.

وتظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أوائل أغسطس القادم .

ويمكن أيضاً ترقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات على بوابة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم http://thanwya.emis.gov.eg/

كما تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات أيضا على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك https://www.facebook.com/egypt.moe