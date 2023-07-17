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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تربية موسيقية حلوان تحيي فن المونولوج.. «من فات قديمه تاه» بدار الأوبرا

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أهمية دعم وتشجيع مواهب الطلاب وتقديم الفرص لهم للتعبير عن أنفسهم وتطوير مواهبهم الفنية.

وأعرب رئيس جامعة حلوان، عن سعادته بنجاح العرض الذي قدمه طلاب كلية التربية الموسيقية، وقدرة الطلاب على تقديم فن المونولوج بطريقة متميزة، بعنوان "من فات قديمه تاه" بدار الأوبرا المصرية، وحظي بتفاعل كبير من الجمهور.

وأوضحت الدكتورة شيرين عبد اللطيف عمبد الكلية أن الفريق قدم  مجموعة من المونولوجات التي تناولت مجموعة من القضايا المجتمعية  التي شهدها المجتمع المصري على مر العقود .

حيث استطاع الفريق تجسيد هذه القضايا بشكل ملموس من خلال الاسكتشات والمونولوجات الفكاهية والثنائيات الغنائية القديمة التي تعتبر جزءًا من تراثنا الفني، وقد تميزت العروض بأداء متقن وتمثيل مؤثر، حيث نجح الطلاب في إعادة رسم هذه الأعمال الكلاسيكية بأسلوبهم الخاص ومتجدد.

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وكان من ضمن الأغاني "عيب أعمل معروف، أما أنت جرئ، أدي العيش لخبازه لـ ثريا حلمى، نبوية، ما تستعجبش، عيني علينا يأهل الفن، شوشو ولولو، عريس الغفلة، مراتى نساية، العقلاء، الدنيا ليه متعبة، قول لي يا صاحب السعادة لـ إسماعيل ياسين" .

وتتابعت الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومن أبرزها، الراجل ده حيجنني لـ صباح وفؤاد المهندس، قلبى يا غاوى لـ شويكار وفؤاد المهندس، عاوز اروح لـ سعاد مكاوى وإسماعيل ياسين، نبوية لـ محمود شكوكو، الحب بهدلة لـ شكوكو وإسماعيل ياسين، إحنا الثلاثة لـ شادية وشكوكو وإسماعيل ياسين  يحيا الفول لـ نعيمة عاكف، ياسلام علي حبي وحبك لـ شادية وفريد الأطرش وغيرها.

وأكدت عميدة الكلية ان هذا العرض يعد  فرصة رائعة للطلاب للتعرف على بيئة الأداء الاحترافية وهي كانت بداية لانطلاق فريق الكلية ( فريق صوت العاصمة ) الذى ينبثق منه استوديو العاصمة وكورال صوت العاصمة .

مونولوج الى فات قديمه تاه تدريب ورؤية فنية دكتور محمد عبد القادر سيد اخراج دكتور هانى عبد الناصر، توزيع قيادة  وجدى الفوى.

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