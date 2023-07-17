تنسيق الجامعات 2023.. فنون جميلة الزمالك تكشف تفاصيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

بدأت اليوم كلية الفنون الجميلة بالزمالك استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين بالتقدم لاختبارات القدرات بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ الراغبين بالالتحاق بالكلية.

و كشفت الدكتور اميمة يحي وكيل كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك لصدي البلد أن اختبارات القدرات بالكلية تنقسم إلي قسمين اختبار الفنون و اختبار العمارة و يسجل الطالب لاداء الاختبار بالقسم الراغب بالالتحاق به .

و أوضحت وكيل كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان أن اختبار قسم الفنون يشمل جزئيين بالاختبارات " اختبار تعبيري، و اختبار ابتكاري".

وقالت إن الاختبار التعبيري يشمل رسومات ذات أبعاد خاصة وخلفية بالمنظر لها علاقة بالأحداث المعاصرة. بالمجتمع.

و تابعت الدكتور اميمة يحي أن القسم الآخر هو قسم العمارة و يشمل الاختبار الخاص به اختبار المنظور الهندسي يعتمد علي رسم مجسمات هندسية و تكوينها .



جدير بالذكر انه بتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg



