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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض "حدوتة مصرية" بكلية الفنون التطبيقية

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان معرض "حدوتة مصرية" لمشاريع التخرج لبرنامج علوم الاثاث بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، معربًا عن سعادته وفخره بتفوق طلاب الكلية من كافة الجنسيات وإبداعاتهم، كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل الطلاب والكلية لإبراز المواهب الفنية للطلاب وتطوير وتنمية قدراتهم وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم الفنية.

ويعبر معرض حدوتة مصرية عن أقاليم مصر المختلفة التي يتميز كل منها بطبيعة بيئية غنيه بأحداثيات نسجها المجتمع الاقليمي لكل منطقة وكانت مصدر لاستلهام مصممي الاثاث من خريجي برنامج علوم الاثاث، وقد تجسدت رؤيتهم من خلال مجموعة فريدة من وحدات الأثاث التي تمثل كل إقليم وتؤكد هويته بعمق ينقل معنى التراث وملائمة خاماته الصديقة للبيئة وتطور تصميمه ليلائم احتياجات العصر الحديث.

هذا وقدم المعرض نماذج مصغرة لعدد ٦٦ طالب خريجي دفعة يوليو ٢٠٢٣ تناولت خمسة اقاليم من مصر : اقليم سينا - اقليم سيوة - اقليم الفيوم - اقليم النوبة - اقليم جنوب الصعيد ، كما قدم المعرض ٢١ وحدة منفذة استطاع الطلاب من خلالها التعرف على مراحل التصميم والتنفيذ وأهم المعايير والمقاييس التي يجب تحقيقها والمحافظة عليها، مع تقديم افكار خارج الصندوق للوحدات المختارة لاثاث يجمع بين جمال الشكل واصالة التصميم وجودة الخامات وحداثة التقنيات.

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استقبل المعرض عدد غفير من الزائرين المتخصصين الذين اثنوا على المعروضات واصالة التصميم وجودة التنفيذ، كما عكست مشاريع الطلاب منهجية برنامج يمثل أحد روافد قسم التصميم الداخلي والأثاث.

عقد المعرض تحت إشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، بحضور ا.د شريف حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و ا.د ايمان ابو طالب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث،  ولفيف من اساتذة الكلية.  

هذا وقد تم الاشراف على تصميم والتنفيذ من قبل هيئة التدريس الممثلة في حسين النبوي  استاذ متفرغ التصميم الداخلي والأثاث وعميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، ا.د علا هاشم  استاذ متفرغ التصميم الداخلي والأثاث ووكيل كلية الفنون التطبيقية للدراسات العليا والبحوث سابقا، ا.د علي سنوسي رئيس قسم التصميم الداخلي والأثاث ووكيل كلية الفنون التطبيقية لشئون التعليم والطلاب سابقا، والهيئة المعاونة م.م ندى شهاب، م.م اسماء مدحت، ويستمر المعرض حتى يوم الاربعاء ١٩ / ٧ / ٢٠٢٣.

جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان مشاريع التخرج حدوتة مصرية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

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