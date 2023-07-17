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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وسط موجة حارة.. أهالي طلاب الثانوية العامة ينتظرون خروج أبنائهم من اختبارات القدرات

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات

بدأت اليوم كلية الفنون الجميلة بالزمالك استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين بالتقدم لاختبارات القدرات بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣. الراغبين. بالالتحاق بالكلية.

وشهدت كلية الفنون الجميلة بالزمالك اليوم اقبالا متوسطا من الطلاب علي اداء الاختبارات وسط الاجواء الحارة التي تغطي القاهرة .  

و قد شهدت اسوار الكلية تجمعات لأهالي طلاب الثانوية العامة المتقدمين لاداء اختبارات القدرات اليوم ، منتظرين علي الأرصفة خروج أبنائهم وسط موجة حارة.


واستقبلت الكلية اليوم الطلاب باختبارات القدرات  بثلاثة. لجان  اختبارات لجنتين لاختبار الفنون و لجنة لاختبار العمارة .

وقد اوضحت ادارة الكلية حرصها علي توفير ما يلزم لراحة الطلاب خلال الاختبارات بداية من تنظيم عملية دخول و خروج  الطلاب باللجان و تجهيز اللجان و توفير المراقبين لها  و التنويه علي الطلاب بكافة الادوات التي يحتاجونها خلال الاختبارات.


جدير بالذكر انه يستمر التقدم لاختبارات القدرات بتنسيق الجامعات 2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023. 
 

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