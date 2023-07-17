تنسيق الجامعات2023.. فنون جميلة الزمالك: نستقبل 1500 طالب يوميا في اختبارات القدرات

بدأت اليوم كلية الفنون الجميلة بالزمالك استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين بالتقدم لاختبارات القدرات بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣. الراغبين. بالالتحاق بالكلية .

وقالت الدكتورة امنية يحيي وكيل كلية الفنون الجميلة بالزمالك لصدي البلد أن الكلية تستقبل يوميا ١٥٠٠ طالب من طلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ المتقدمين لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الالكتروني و ذالك باختباري الفنون و العمارة .

وتابعت وكيل كلية الفنون الحميلة بالزمالك أن اختبارات القدرات تقام هذا العام علي فترتين حرصا من الكلية علي استقبال اقصي عدد ممكن من الراغبين بالتقدم لها خلال اليوم .

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جامعة حلوان



وأشارت الدكتور امنية يحيي ان الكلية حرصت علي توفير كل ما يلزم لراحة الطلاب خلال اختبارات القدرات ٢٠٢٣ ، حيث تم تجهيز اللجان علي اعلي مستوي و توفير العدد الكافي من المراقبين و التنويه علي الطلاب باماكن الاختبارات و المواعيد و الالتزام بقواعد المجلس الاعلي للجامعات الخاصة باختبارات القدرات



جدير بالذكر انه يستمر التقدم لاختبارات القدرات بتنسيق الجامعات 2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

