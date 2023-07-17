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رئيس التحرير
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تعليم

همام وحيدر يجتمعان لبحث سبل التعاون وتعزيز الأنشطة الطلابية

صدى البلد

بمقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التقى الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، بالدكتور أشرف حيدر، رئيس الجامعة، بهدف بحث سبل التعاون المستقبلي بين الجامعة والمعهد، وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الروابط الأكاديمية وتطوير الأنشطة الطلابية المشتركة.

وفي سبيل تعزيز هذا التعاون، تم التطرق في اللقاء إلى إنشاء وحدة خاصة تابعة لمعهد إعداد القادة داخل الجامعة، والتي ستعمل على تقديم برامج تدريبية متخصصة للطلاب بهدف تنمية قدراتهم القيادية والمهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل التنافسي.

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ومن جانبه أكد الدكتور كريم همام في تصريحه حول أهمية هذا اللقاء قائلاً: "إن هذا اللقاء يعد فرصةً مهمةً لتوطيد العلاقات بين المعهد والجامعة، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال التعليم والتدريب القيادي، ونحن متحمسون للعمل سويًا لتطوير برامج تدريبية مبتكرة تلبي احتياجات الطلاب وتمكّنهم من تحقيق طموحاتهم القيادية تنفيذًا للخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في الجمهورية".

كما أعرب الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عن سعادته بتوطيد العلاقات مع معهد إعداد القادة، مشيرًا إلى أن هذا الشراكة ستسهم في تعزيز الابتكار وتطوير قدرات الطلاب، ونتطلع إلى استفادة كاملة من خبرات وبرامج معهد إعداد القادة لتحقيق هذا الهدف".

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