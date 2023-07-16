تنسيق الجامعات 2023 خطوة بخطوة.. كيفيةً التسجيل في اختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان

بدأ موقع تنسيق الجامعات 2023 التسجيل لطلاب الثانوية العامة في اختبارات القدرات 2023 ، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي عن إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات 2023 إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" .

أخر موعد للتقدم باختبارات القدرات ٢٠٢٣

ويستمر التقدم لاختبارات القدرات بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

رابط التسجيل باختبارات القدرات ٢٠٢٣

وسيتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg

كليات جامعة حلوان بتنسيق الجامعات ٢٠٢٢

وكشفت جامعة حلوان عن أنه يمكن للطلاب الراغبين باداء اختبارات بكلياتها “ الفنون الجميلة ، الفنون التطبيقية ، التربية الفنية ، التربية الموسيقية ، التربية الرياضية بنين ، التربية الرياضية بنات ” اتباع الخطوات التالية خلال التسجيل بالاختبارات .

خطوات التسجيل باختبارات القدرات ٢٠٢٣

1- يقوم الطالب بحجز امتحان القدرات عن طريق موقع التنسيق الالكتروني ، ويعتبر الموعد المحدد من مكتب التنسيق معاد مبدئي للامتحان وليس الميعاد النهائي للامتحان:

2- يقوم الطالب بعد ذلك بالدخول على موقع قدرات جامعة حلوان وذلك للحصول على كود الدفع الالكتروني من خلال اللينك التالي:

‏http://app2.helwan.edu.eg/kodrat

3- يتم سداد المصروفات المقررة عن طريق كود الدفع من خلال احد المنافذ الاتية :

مصاري، امان، سدد، ضامن ـ ايجي باي ، بي ، ممكن، وقتي ، سمارت.

4- يقوم الطالب بعد سداد كود الدفع الالكتروني بالدخول على لينك قدرات جامعة حلوان لمعرفة موعد الامتحان النهائي من خلال اللينك التالي : http://app2.helwan.edu.eg/kodrat حيث يقوم بطباعة الإفادة الموضح بها موعد الامتحان .

5- يحضر الطالب الى الكلية في الموعد المحدد له من موقع قدرات جامعة حلوان .

6- ضرورة احضار اثبات الشخصية الخاص بالطالب ورقم الجلوس الخاص به .

7- يقوم الطالب بإحضار الأدوات الخاصة به .

8- يتم معرفة نتيجة امتحان القدرات من خلال موقع التنسيق .