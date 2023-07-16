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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اختبارات القدرات2023 .. تعرف على زي اختبارات تربية رياضية بنات

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات

تزامنا مع بدء اختبارات القدرات للمتقدمين لكليات التربية الرياضية بنين وبنات بجميع كليات التربية الرياضية بالجامعات المصرية المختلفة ، نقدم للطلاب كل ما يحتاجون معرفته عن زي الاختبارات والتقديم في هذه السطور..

اخر موعد للتقدم باختبارات القدرات ٢٠٢٣ 

يستمر موعد التقدم لاختبارات القدرات بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣  حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023. 

 

رابط التسجيل باختبارات القدرات ٢٠٢٣ 

هذا، وسيتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg

 

بدا  موقع تنسيق الجامعات 2023 التسجيل لطلاب الثانوية العامة في اختبارات القدرات 2023 ، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي عن إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات 2023 إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" . 

اخر موعد للتقدم باختبارات القدرات ٢٠٢٣ 

و يستمر موعد التقدم لاختبارات القدرات بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣  حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023. 

 

رابط التسجيل باختبارات القدرات ٢٠٢٣ 

هذا، وسيتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg

 

و  تشترط كليات التربية الرياضية  بتنسيق القبول بالجامعات 2023 على الطالب أن يكون حاضر لاختبارات القدرات بملابس رياضية معينة تختلف بين البنين و البنات . 

 

ملابس اختبارات القدرات ٢٠٢٣ لكلية التربية الرياضية بنات 

و  تكون ملابس اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية للبنات بتنسيق الجامعات 2023 عبارة عن :

  • مايوه 
  • بنطلون تدريب
  • تي شيرت 
  • حذاء خفيف
  • شراب قصير أبيض
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