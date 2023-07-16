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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مستشفى «سعاد كفافي» بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يشارك بالمبادرة الرئاسية «100 يوم صحة»

جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا

أعلنت مستشفى سعاد كفافى الجامعى، مشاركتها ضمن المبادرة بتوقيع الكشف الطبى على المواطنين، والقيام بعمل 100 عملية جراحية، وذلك فى إطار المسئولية الاجتماعية التى تلتزم بها بشكل دائم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث تم الاتفاق بين الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وخالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على قيام المستشفى بعمل 100 عملية جراحية عاجلة بالمجان، وذلك فى إطار المبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "100 يوم صحة".

ويعمل وزير الصحة د. خالد عبد الغفار على قدم وساق لتحقيق أفضل النتائج للمبادرة التى جاءت بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتضم أكثر من 500 قافلة، و5000 آلاف وحدة رعاية أساسية، و700 مستشفى على مستوى الجمهورية، وتشتمل المبادرة على جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتي تشمل التطعيمات واللقاحات والعلاجية وخدمات الصحة الإنجابية إلى جانب رفع مستوى الوعى وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي، كما تقدم المبادرة خدماتها بالمجان خلال 100 يوم، وتستهدف 105 ملايين مواطن مصري في 27 محافظة.

وحقق الوزير د. خالد عبد الغفار نتائج ملموسة على أرض الوقائع خلال هذه المبادرة، حيث يعمل بشكل كبير على زيارة المحافظات ومتابعة المستشفيات وصحة المواطنين على أرض الواقع، ويمثل بالفعل النموذج الحى للوزير المتمكن من قدراته التى تؤهله للنجاح بخطى ثابتة وبرؤى واضحة تستهدف تطوير وتحديث الخدمات الصحية التى تقدمها الدولة للمواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية.

وتأتى مشاركة مستشفى سعاد كفافى الجامعى ضمن المبادرة تأكيدا من خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على رفع الوعى الصحى العام بما يؤدى لتحسين جودة حياة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، من خلال تقديم خدماتها الطبية الوقائية والعلاجية للمصريين وغيرهم المقيمين على أراضيها، ولكل الفئات العمرية فى كل التخصصات، عن طريق التوجه للمستشفى أو قوافلها الطبية فى المحافظات، حيث تعد مبادرة "100 يوم صحة" ضمن المبادرات الرئاسية التى وجه لها الرئيس وتنفذها وزارة الصحة وفق أعلى جودة تحت قيادة الوزير خالد عبد الغفار.

وتعد مستشفى "سعاد كفافى الجامعى" صرحا طبيا عملاقا، حيث تضم نخبة من أكفأ الأطباء فى  مختلف التخصصات والمجالات الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المتميزة، إذ تقدم أحدث الخدمات الطبية والرعاية الصحية ذات الجودة العالية والمستوى الرفيع، وتوفر خدماتها بمعايير وشروط عالمية فى شتى المجالات الصحية لتلبية احتياجات جميع المرضى، كما تم انشاؤها وفقا لمعايير متطورة من التصميمات والتجهيزات الطبية.

وتعتبر مبادرة "100 يوم صحة" والتي انطلقت يوم 25 يونيو الماضى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، نتاجًا لخدمات المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، وتهدف إلى التوسع فى تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة، وتقدم المبادرة جميع الخدمات التى قدمتها المبادرات الرئاسية السابقة وهى كالتالى: مبادرة القضاء على فيروس سى ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين ومبادرة الكشف وعلاج ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة ومبادرة علاج سرطان الكبد ومبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة ومبادرة علاج الضمور العضلي ومبادرة الرعاية الصحية لكبار السن ومبادرة فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي ومبادرة فحص المقبلين على الزواج مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، واستفاد من المبادرة حتى الآن أكثر من 8 ملايين مواطن.

جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا
جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا
جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا
جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا
جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا
جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا
جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا
جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا
جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا
جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا
جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا
جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا
التطعيمات واللقاحات التخصصات استفاد

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