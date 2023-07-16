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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان توضح مميزات برنامج "الجيوماتكس" بكلية الآداب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

بدأت  جامعة حلوان اعلان البرامج المميزة بالكليات و كيفية الالتحاق بها لطلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ . 

 و كشفت كلية الآداب جامعة حلوان للطلاب مميزات برنامج الجيوماتكس  و كيفية الالتحاق به ومنها:

تخريج أخصائيين متميزين في مجال الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية.

إتقان العمل المساحي الأرضي والبحري، المساحة التصويرية الجوية، التطوير المستمر فى جميع عناصر العملية التعليمية الخاصة بالبرنامج.

 تحديث وتطوير المحتويات العلمية للمقررات الدراسية وفقا لمتطلبات سوق العمل.

إكساب الطلاب مهارات استخدام التقنيات الحديثة من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

إكساب الطالب مهارات الاتصال الفعال و معرفة تفسير وتحليل الصورة الجوية الفضائية.

يؤهل البرنامج الخريجين للعمل داخل مصر وخارجها في جميع الوزارات المصرية ومجالات المساحة الجوية، والمساحة الجيولوجية والمساحة العسكرية ومراكز دعم واتخاذ القرار في جميع المحافظات والهيئة المصرية للمساحة، والهيئة القومية للاستشعار عن بعد، وهيئة الأرصاد الجوية، وهيئة التنمية السياحية، والشركات البترولية والتعدينية، وهيئة التخطيط والتنمية العمرانية، والمشروعات القومية وشركات المقاولات والشركات الهندسية الكبرى داخل مصر وخارجها.

آداب جامعة حلوان التصوير التكنولوجية الحديثة التقنيات الحديثة Jobs Education

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