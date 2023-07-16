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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

5869 طالبا وطالبة يسجلون على موقع التنسيق لاختبارات القدرات بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عن قائمة بأسماء الكليات التي ستعقد بها اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بها، حيث يشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2023.

ويقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

وأوضحت جامعة حلوان أن هناك مجموعة من الكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات وهي كليات:
١-الفنون الجميلة (فنون) ٠
٢-الفنون الجميلة (عمارة).
٣-كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.
٤-كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان. 
٥-كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.
٦-كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة.
٧-كلية التربية الرياضية بنين بالهرم.

هذا وتشير آخر الاحصائيات بجامعة حلوان عن أن أعداد الطلاب الواردة من مكتب التنسيق خلال اليوم الأول لفتح باب التسجيل والراغبين في آداء اختبارات القدرات بجامعة حلوان هو ٥٨٦٩ طالب وطالبة بينما سجل على موقع اختبارات القدرات بجامعة حلوان وسدد الرسوم ٣٥٠ طالب وطالبة.

جدير بالذكر أن هناك مجموعة من الخطوات لتسجيل الطلاب لاختبارات القدرات وهي:

أولا: يقوم الطالب بتسجيل امتحان القدرات خلال الفترة من 15/7/2023 وحتى 27/7/2023 عن طريق موقع التنسيق من خلال اللينك التالي:
https://tansik.digital.gov.eg
ويعتبر الموعد المحدد من مكتب التنسيق موعد مبدئي للامتحان وليس الموعد النهائي للامتحان.

ثانيا: يقوم الطالب بعد ذلك بالدخول على موقع قدرات جامعة حلوان وذلك للحصول على كود الدفع الالكتروني من خلال اللينك التالي:
http:// kodrat.helwan.edu.eg/
عند متابعة موقع الجامعة الخاص بكود الدفع الالكتروني قد يتأخر ظهور الكود بعض الشيء وعلى الطالب في هذه الحالة الانتظار مدة 24 ساعة حتى ظهور الكود.

ثالثاً: يتم سداد المصروفات المقررة عن طريق كود الدفع من خلال احد المنافذ التالية (مصاري، أمان، سدد، ضامن، ايجي باي، بي، ممكن، وقتي، سمارت)   ماعدا فوري.

رابعاً: يقوم الطالب بعد سداد كود الدفع الالكتروني بالدخول على لينك قدرات جامعة حلوان لمعرفة موعد الامتحان النهائي من خلال اللينك التالي:
http:// kodrat.helwan.edu.eg/

خامساً: يحضر الطالب إلى الكلية في الموعد المحدد له من موقع قدرات جامعة حلوان لأداء الامتحان.

سادساً: ضرورة إحضار إثبات الشخصية الخاص بالطالب ورقم الجلوس الخاص به.

سابعاً: يقوم الطالب بإحضار الأدوات الخاصة به.

 

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