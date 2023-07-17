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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان: كلية علوم التغذية بها تخصصات مميزة يحتاجها سوق العمل

كلية علوم حلوان
كلية علوم حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على دعم كلية علوم التغذية، هذه الكلية الوليدة التي تهدف لخدمة المجتمع من خلال تخصصاتها الفريدة، مشيرًا إلى تجهيزها وفقًا لأعلى معايير الجودة فى إطار خطة الجامعة الرامية إلى توفير تخصصات تتناسب مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية بالكلية رافقه فيها الدكتور خالد القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي والمشرف على كلية علوم التغذية، السادة وكلاء الكلية، ولجنة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن كلية علوم التغذية التى تضم عددًا من الأقسام فى مجال التغذية متمثلة فى قسم التغذية العامة وتغذية المجتمعات وعلوم الأغذية والتغذية العلاجية، وهي كلية تضم تخصصات مهمة وهي عمود أساسي في البنيان ينفصل عن كلية الاقتصاد المنزلي في ظل التطورات الحديثة التي يشهدها العالم في هذا التخصص.

وأوضح رئيس الجامعة - في تصريح له اليوم - إلى أن الكلية توفر تخصصات تتناسب مع احتياجات المجتمع ومتطلباته وتسعى لفتح آفاق جديدة في سوق العمل، في خطوة نحو إضافة تخصص جديد ومتميز بين الكليات، بهدف تغيير منظومة التعليم الجامعي وإيجاد مجالات جديدة لعمل الشباب، لافتا إلى أن الجامعات المصرية باتت تركز على احتياجات المجتمع المصري؛ لهذا يتم إطلاق هذه الكلية المتخصصة لتدعم سوق العمل بالموارد البشرية ذات القدرة والكفاءة.

هذا وقد تفقد رئيس الجامعة معامل الكلية والمطابخ وقاعات الدراسة والمكاتب الإدارية ، التجهيزات والمعدات وأدوات المعامل، ووجه بضرورة الاستخدام الأمثل لهذه الإمكانيات والموارد المتاحة.

جامعة حلوان كلية علوم كلية علوم التغذية الدكتور السيد قنديل

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